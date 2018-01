Inevitabilul s-a produs. Doliu în lumea filmului. A murit Haïm Gouri, omul care și-a închinat viața operelor despre Holocaust!

Scriitorul, poetul şi cineastul israelian Haïm Gouri, cunoscut pentru operele sale despre Holocaust, a murit miercuri la vârsta de 94 de ani, a anunţat fiica sa citată de AFP.

Într-un comunicat, preşedintele israelian Reuven Rivlin a deplâns moartea "poetului naţional, un om care a fost în acelaşi timp şi un luptător şi un intelectual".

Figură istorică a Israelului, Haïm Gouri a acoperit ca jurnalist pentru ziarul Lamerhav procesul criminalului nazist Adolf Eichmann, judecat în Israel şi condamnat la moarte în 1961. Articolele sale despre proces au fost strânse într-o carte: "Facing the Glass Booth: The Jerusalem Trial of Adolf Eichmann".

De asemenea, Gouri a fost şi un cineast documentarist, realizând mai multe filme despre Holocaust.

Haïm Gouri s-a născut la Tel-Aviv în 1923 într-o familie politizată. Tatăl său Israël Gouri a fost unul dintre fondatorii partidului primului premier israelian, David Ben Gourion, şi deputat din 1948 până în 1965.

A fost un luptător încă din primul război israelo-arab, din 1948, apoi în 1967 ca ofiţer în rezervă în timpul războiului de Şase zile.

A publicat mai mult de 20 de cărţi, dintre care colecţii de poeme, fiind cunoscut în ţara sa drept poetul creării Statului Israel. A fost autorul unor cântece populare, devenite clasice şi care se învaţă în şcoală.

Laureat al numeroaselor recompense, între care prestigiosul Premiu al Statului Israel în 1988, Haïm Gouri, care era un apropiat al fostului prim-ministru israelian Yitzhak Rabin, asasinat în 1995, a pledat pentru pacea cu palestinienii.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că poemele sale sunt "o parte a patrimoniului Statului Israel".

Francofil, Haïm Gouri a trăit o perioadă în Franţa şi a studiat la Sorbona. El i-a tradus în ebraică pe marii poeţi francezi, Baudelaire, Rimbaud şi Apollinaire dar şi romane de Pagnol şi Claudel.

Ministrul francez al Culturii l-a numit în 2011 cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, calificându-l "om al păcii, suflet viu al istoriei Israelului şi îndrăgostit de limba franceză".