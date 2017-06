Informație BOMBĂ în cazul atentatului de la Londra. Surse: Doi români ar fi fost reținuți la Londra în acelasi timp cu suspecții

Informația potrivit căreia doi cetățeni de origine română au fost reținuți în același timp cu persoanele suspectate că ar fi avut relații cu cei trei atacatori, care au semănat panică în mai multe zone ale capitalei britanice, au apărut în această seară la Sinteza Zilei.

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache a dezvăluit că are informații asemănătoare, dar încă neconfirmate: „Într-adevăr, am primit o informație conform căreia două persoane de origine română ar fi fost arestate o dată cu ceilalți oameni bănuiți că ar fi avut legături cu cei trei atentatori. Nu pot confirma până în axcest moment. Am întreprins toate demersurile pentru a afla cât mai repede amănunte exacte din partea autorităților londoneze”, a precizat Dan Mihalache.