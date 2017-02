O nouă gafă marca OSCAR 2017. "Moarta care nu era moartă", în montajul "In memoriam": "Am rămas uimită să văd fotografia mea. Eu sunt în viață"

Gala premiilor Oscar de anul acesta, care va rămâne în istorie pentru gafa monumentală de a fi anunțat greșit trofeul pentru cel mai bun film, a făcut o nouă greșeală introducând în montajul care îi rememora pe cei care au murit anul trecut imaginea unei producătoare australiene care trăiește.

Potrivit ediției online a revistei Variety, Academia a vrut să rememoreze figura lui Janet Patterson, creatoare de costume și de patru ori nominalizată la Oscar ('The Piano', 'Portrait of a Lady', 'Oscar and Lucinda' și 'Bright Star') care a murit în octombrie 2015, dar a folosit din greșeală fotografia lui Jan Chapman, o producătoare australiana în viață.

"Am rămas uimită să văd fotografia mea în locul celei a prietenei mele dragi și de multe ori colaboratoare Janet Patterson', a declarat Chapman revistei Variety. "Janet era o mare frumusețe, de patru ori nominalizată, este dezamăgitor că s-a putut face această greșeală", a precizat ea.

"Eu sunt în viață și lucrez ca producătoare", a spus Chapman, una dintre cele mai cunoscute producătoare din Australia datorită participării sale la filme precum 'Lantana', 'Holy Smoke' și 'The Last Days of Chez Nous', printre altele. Ea a fost căsătorită cu regizorul Philip Noyce în anii 1970. Patterson și Chapman au lucrat împreună la filmul 'The Piano'.

Din montajul dedicat celor care au lucrat în lumea filmului și au plecat dintre noi au lipsit nume relevante precum cel al lui Garry Shandling sau Florence Henderson. Nu a fost inclus nici numele actorului Bill Paxton, care a murit duminică și pe care l-a menționat în discursul său Jennifer Aniston.