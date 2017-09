Anunțul trist făcut în această după-amiază! Lumea artistică e în doliu. A murit unul dintre cei mai mari directori de teatru!

Sir Peter Hall, fondatorul Royal Shakespeare Company şi fost director al Royal National Theatre, a murit luni, la Londra, la vârsta de 86 de ani, după ce în urmă cu şase ani a fost diagnosticat cu demenţă, informează BBC.

El a fost cel care a pus pentru prima dată în scenă ”Aşteptându-l pe Godot”, după Samuel Backett, în limba engleză şi, în premieră mondială, ”Homecoming”, după Harold Pinter.

Peter Hall a devenit director artistic al Teatrului Naţional din Londra în 1973 şi a fost responsabil de mutarea instituţiei din Old Vic în complexul din South Bank.

La vârsta de 29 de ani a fondat Royal Shakespeare Company (RSC) şi a condus compania până în 1968. După ce a părăsit Teatrul Nţional, în 1988, a înfiinţat Peter Hall Company (1988 - 2011), iar în 2003 a pus bazele Rose Theatre Kingston.

Printre proiectele sale s-au numărat premiere pe scenele din Londra şi Broadway ale unor spectacole precum ”Bedroom Farce” (1977), după Alan Ayckbourn, şi ”Antoniu şi Cleopatra/ Antony and Cleopatra”, cu Dame Judi Dench şi Anthony Hopkins în distribuţie.

A regizat, în 2003, spectacolul ”Cum vă place/ As You Like It”, după William Shakespeare, în care a jucat Rebecca Hall, una dintre fiicele sale.

Cea mai recentă producţie a lui Peter Hall la Teatrul Naţional a fost ”A douăsprezecea noapte/ Twelfth Night”, în 2011.

El a fost, de asemenea, director artistic al Glyndebourne Festival Opera, în perioada 1990 - 1994.