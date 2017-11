Prima păpuşă Barbie musulmană cu jihab: "Fetiţele din toată lumea se pot juca cu Barbie Romania"

O nouă păpuşă Barbie ccare poartă jihab a fost modelată după scrimera americană Ibtihaj Muhammad, potrivit The New York Times.

Când Barbie şi-a făcut debutul în 1950, avea părul blond, piele albă şi accesorii la modă. Însă păpuşa-simbol a parcurs un lung drum de atunci, iar noua Barbie are pielea închisă la culoare, muşchi de atletă şi jihab.

Păpuşa, creată după scrimera olimpică Ibtihaj Muhammad, a fost prezentată luni seară la gala Glamour Women of the Year de la New York. Ibtihaj Muhammad, care a fost prima atletă americană care a concurat la Jocurile Olimpice purtând jihab, a câştigat medalia de bronz cu echipa de sabie la Rio de Janeiro 2016.

”Momentul perfect pentru a purta jihab este chiar aici”, a spus Muhammad arătând păpuşa în cadrul galei.

Într-un interviu publicat marţi, sportiva în vârstă de 31 de ani îşi amintea cât de important a fost pentru ea în copilărie să se joace cu păpuşile - chiar şi atunci când se antrena - şi ”mă imaginam în locuri în care societatea îmi spunea că nu am voie”.

Ea a subliniat faptul că apariţia unei păpuşi care întruchipează o femeie puternică musulmană reprezintă ceva ”revoluţionar”, mai ales în momente în care unele discursuri sunt încărcate de bigotism.

Barbie cu jihab face parte din linia ”Shero” de păpuşi produse de Mattel, fiind inspirată de femeile care depăşesc barierele sociale, precum Misty Copeland, care a fost prima femeia africano-americană dansatoare principală la American Ballet Theater, dar şi modelul supraponderal Ashley Graham.

Ibtihaj Muhammad a mulţumit companiei Mattel pe pagina de Facebook pentru că face parte din familia Barbie Romania Shero.

”Programul Barbie Romania Shero recunoaşte femeile care depăşesc bariere pentru a inspira generaţii de fete şi sunt încântată să mă alătur acestui incredibil grup de femei. Sunt mândră să ştiu că fetiţele din toată lumea se pot juca cu Barbie Romania care a ales să poarte jihab. Este un vis din copilărie devenit realitate”, a scris sportiva.