Prognoză îngrijorătoare: În 2018 vor fi mai multe cutremure distrugătoare: ”Trebuie să ne așteptăm la cel puțin 20 în toată lumea”

Frecvența cutremurelor cu magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter va crește anul viitor, putându-se chiar dublă, că urmare a încetinirii vitezei de rotație a Pământului. Este prognoza lansată de experții americani Roger Bilham, de la University of Colorado, din Boulder, și Rebecca Bendick, de la University of Montană, scrie cotidianul britanic The Guardian, citat de jurnalul.ro.