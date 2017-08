Teroare la Paris: O mașină a intrat într-o pizzerie: Un copil a murit și mai multe persoane au fost rănite

Şoferul, care a intrat deliberat în cei aflaţi la terasă, a fost arestat.

Incidentul a avut loc în apropiere de La Ferté-sous-Jouare.

Presa din Franţa a confirmat că o maşină a intrat într-o cafenea şi că este în desfăşurare o operaţiune a poliţiei.

#BREAKING: 8 people wounded when a car hit a pizzeria in Seine-et-Marne, near #Paris; driver arrested being investigated - @BFMTV pic.twitter.com/W2AxvUeWR8