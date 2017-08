Ultimele informații! 49 de morţi în urma ciocnirii frontale a două trenuri de pasageri în Alexandria, Egipt: "Am descoperit patru vagoane distruse şi foarte mulţi oameni întinşi pe pământ"

Autorităţile egiptene au revizuit bilanţul la 49 de morţi, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în urmă cu o zi în localitatea Alexandria, situată pe malul Mării Mediterane, transmite DPA.

De asemenea, peste 120 de persoane au fost rănite în urma accidentului feroviar, potrivit datelor transmise de ministerul Sănătăţii. Anterior, autorităţile egiptene au anunţat că 36 de persoane şi-au pierdut viaţa în tragedia din Alexandria.

Tragedia feroviară a avut loc vineri în jurul orei locale 14.15 (15.15 ora României) în apropierea gării din suburbia Khorshid, situată pe drumul dinspre Alexandria şi Cairo.Ciocnirea celor două trenuri de pasageri a dus la deraierea locomotivei unui tren şi a două vagoane în apropiere de Alexandria.

O sursă din rândurile forţelor de securitate a precizat că tragedia feroviară a avut loc din cauza unei erori la schimbarea căii ferate, care a permis ca cele două trenuri să circule pe aceeaşi line şi în direcţii opuse.

De asemenea, procurorii egipteni au lansat o anchetă urgentă în urma ciocnirii frontale a celor două trenuri de pasageri care circulau dinspre Cairo şi spre Port Said. Ministrul Transporturilor a suspendat mai mulţi oficiali feroviari în urma tragediei, care a avut loc cu o lună înainte de sărbătoarea musulmană Eid al-Adha.

”Trenul în care călătoream mergea foarte repede. Am ajuns pe podea. Atunci când am ieşit, am descoperit patru vagoane distruse şi foarte mulţi oameni întinşi pe pământ”, a declarat pasagerul Moumen Youssef.

În 2012, 50 de persoane, în principal copii, au murit după ce un tren a intrat într-un autobuz şcolar din Cairo. Cea mai mare tragedie feroviară din istoria recentă a avut loc în 2002, atunci când 360 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce un tren a fost cuprins de flăcări în sudul Egiptului.