VIDEO la care vei plânge! Mii de englezi au cântat la unison ”Nu privi înapoi cu mânie”, apoi au păstrat un moment de reculegere în memoria morților de la Manchester

Sute de oameni au umplut Piața St. Ann din centrul orașului Manchester, depunând flori și alte obiecte în semn de omagiu față de victimele atentatului, împreună cu mesaje precum ''Suntem uniți'' și ''Vă iubim'', informează news.ro. În plus, la un moment dat, oamenii cântă la unison ”Don't Look Back in Anger” (Nu privi înapoi cu mânie - n.r.).

After the minute's silence in St Ann's square, a quiet, spontaneous rendition of Don't Look Back in Anger broke out in the crowd #Manchester pic.twitter.com/zS97nhD7Dv