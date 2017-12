3 zodii cu suflet de aur. Ei sunt trimişii lui Dumnezeu pe pământ! Vindecă totul în jurul lor

Atunci când vine vorba de generozitate și de dăruire, din punct de vedere astral există nativi care se remarcă. Desigur, în funcție de caracteristicile fiecăruia, cei trei pot fi extrem de afectuoși, împăciuitori și pacifiști.

Sufletul cel mai mare se regaseste în special la urmatoarele 3 zodii:

Rac

Probabil ca niciun alt om pe lumea aceasta nu e mai dispus sa se sacrifice pentru ceilalti asa cum e nativul Rac. Pentru el, binele celorlalti e cel mai important, tocmai de aceea si are grija de cei din jur. E plin de compasiune si foarte generos, foarte afectuos.

Balanta

Persoanele nascute in zodia Balantei cauta in permanenta sa isi ofere ajutorul, sa gaseasca solutii pentru problemele celor neajutorati. Sunt oameni armoniosi, sociabili, iubitori de pace si de armonie. Pentru ca celor din jur sa le fie bine, acesti nativi sunt capabili sa faca orice fel de compromis.

Varsator

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt altruiste si se lasa pe sine deoparte doar pentru a-i ajuta pe ceilalti. Sunt persoane generoase si extrem de politicoase. Sunt respectate de toate lumea pentru bunul simt de care dau dovada. Atunci cand capata incredere in tine, iti devin cei mai buni prieteni, persoanele la care poti apela oricand si care sunt in stare sa faca totul pentru tine.

Iata in ce zodii sunt nascuti cei care mint fara pic de jena:

Gemeni

Ei nu sunt de incredere nici cand te lauda, nici cand te critica, nici cand fac daruri sau isi ofera ajutorul. Acesti oameni sunt foarte alunecosi si n-ar trebui sa te bazezi prea mult pe ceea ce spun. Vorbesc mult pentru ca in felul acesta isi mascheaza intentiile. Le plac intrigile, pe care le starnesc cu buna stiinta.

Leu

Nativii din zodia Leu vor sa fie mereu in centrul atentiei si pentru asta fac tot ce pot ca sa iasa in evidenta. Intrec limitele cu usurinta, uneori chiar fara sa constientizeze ce au facut. In mintea lor, ei guverneaza intreaga lume. Sunt egocentrici si cer mereu atentie. Pentru ca simt nevoia de aventura, Leoaica vor cauta noi si noi orizonturi care sa ii satisfaca pofta de nou.

Taur

Te uiti in ochii lor si ai fi convins ca sunt cei mai sinceri oameni cu putinta. In realitate, sunt in stare sa te minta cu zambetul pe buze. Pentru ca Pestii sunt unii dintre cei mai parsivi oameni cu putinta. Nu prea stau pe ganduri cand vine vorba de spus ceva neconform cu adevarul.

Sursa: actualitatea.biz