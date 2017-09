A adus pe lume un copil URIAȘ. Medicii s-au speriat când l-au pus pe cântar! Ce greutate avea Iuda la naștere!

Presa din Australia a prezentat pe larg una dintre cele mai neobișnuite nașteri din ultima vreme. Neobișnuită nu prin modalitatea la care medicii au adoptat-o pentru a aduce copilul pe lume, ci datorită greutății pe care o avea micuțul la naștere.

Nina Tassell este numele mămicii eroine, care l-a născut pe Iuda, un băiețel care la naștere cântărea șase kilograme și măsura 60 de centimetri. Întreg evenimentul s-a petrecut acum șapte luni, însă australianca a vorbit abia acum despre experiența traumatizantă prin care a trecut: „Am fost conștientă că este un copil mai mare decât de obicei pentru că eu mai am trei copii și niciodată nu am luat proporțiile de-atunci. Când am aflat câte kilograme are Iuda, nu mi-a venit să cred”, a rememorat femeia.

Ajuns la șapte luni, micuțul a ajuns să cântărească 10 kilograme și poartă deja hainele fraților lui mai mari pe care-i însoțește și la lecțiile de înot.