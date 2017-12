A stat la plajă ca toți oamenii și a făcut insolație. Soarele l-a ars atât de tare încât i-a lăsat o adâncitură în frunte

Un tânăr din Texas a hotărât să se radă după ceva timp. Atunci a văzut că avea un semn ciudat în frunte, o adâncitură mai exact.

Singura soluție pe care a găsit-o a fost că a stat prea mult în soare pe perioada verii pe care și-a petrecut-o în Texas, SUA.

El și-a făcut povestea cunoscută pe internet și a amintit care sunt riscurile expunerii îndelungate la soare. Cazul este real, căci și alți internauți au postat fotografii cu inflamațiile cauzate de arsurile solare.

One time I shaved my head, got severely sunburned, & swelled up just a little bit :-) pic.twitter.com/9FWw3jcdYf