Acesta va fi anul lor. Dacă ești născut în una din ZODIILE astea, 2018 va fi colosal

4 zodii care vor avea un noroc urias de la 1 ianuarie 2018 – Specialistii in astrologie spun ca in 2018 patru dintre cele 12 semne ale zodiacului vor avea parte de un an perfect din toate punctele de vedere.

1. Vărsător

Pare sa fie anul in care persoanele nascute sub acest semn zodiacal isi vor implini visurile sentimentale si vor intalni persoana mult asteptata.

Dupa o prima parte a anului in care vor tatona terenul, din iunie lucrurile se schimba fundamental, iar ceea ce parea o simpla aventura, devine o relatie serioasa.

Culmea, in toata aceasta perioada, nativii Varsatori vor avea parte de succes si in plan financiar. O oferta de munca buna ii va face sa priveasca astfel lucrurile din punct de vedere profesional.

Varsatorul este semnul zodiacal care da cei mai excentrici indivizi.

Acest nativ este mereu atras de tot ceea ce e nou, iesit din tipare si din obisnuit. Nu ii place sa faca ce fac toti ceilalti oameni, sa se conformeze unui comportament tip “uniforma” , sau sa tina cont de aparente si de parerile altora. El doreste sa fie exact cum simte, chiar daca risca sa fie judecat sau blamat, pentru atitudinea nonconformista.

Varsatorul este principiul care lupta impotriva a tot ce exista, tot ce pare normal sau este vechi si perimat. El este omul viitorului si libertatii de exprimare. Considera ca ceea ce oamenii numesc principii, nu sunt decat niste constrangeri si limitari, care-I opresc din evolutie.

El doreste in permanenta sa vina cu ceva nou, sa schimbe reguli, sa iasa din tipare. Sigur ca face asta, atat pentru a-si satisface instinctul de a imbunatati, cat si pentru a se deosebi de ceilalti oameni, deci pentru a se ridica deasupra multimii.

Varsatorul este si semnul umanitatii, ceea ce inseamna ca acesti nativi iubesc oamenii, militeaza pentru drepturile lor, se integreaza in grupuri care le impartasesc idealurile si aspiratiile, le place sa aiba multi prieteni, pe care sunt mereu gata sa-i ajute si sa fie mareu in mijlocul oamenilor.

Acest semn este unul obiectiv, care mai presus de propria persoana, se preocupa in primul rand de binele omenirii, de un proiect maret in care s-a angajat, sau de un ideal indraznet. În timp ce semnul aflat in opozitie , Leul, care se focuseaza in primul rand pe propria persoana, Varsatorul se orienteaza catre oameni.

2. Capricorn

Cel mai important lucrude care Capricornii vor avea parte este o vacanta romantica la care viseaza de multa vreme.

Daca pana acum aceasta calatorie nu putea fi facuta din motive financiare sau sentimentale, de aceasta data totul va merge perfect.

Iubirea pe care ati descoperit-o la inceputul anului va va insoti in cea mai frumoasa vacanta din viata voastra.

Niciun munte nu e prea inalt si niciun scop prea greu de atins, pentru perseverentul si consecventul Capricorn. Guvernat de Saturn, numit si „parintele timpului” sau „marele intelept”, Capricornul stie exact cand este momentul potrivit sa actioneze, asteptand atat cat este nevoie, cu o rabdare de neclintit, momentul oportun.

Nu se grabeste si nu este adeptul succesului peste noapte. El face pasi mici dar siguri, pentru ca stie mai bine ca oricine ca ceea ce este cladit responsabil, e trainic. Asta nu inseamna ca se multumeste cu putin, ci, dimpotriva, este poate cel mai ambitios semn al zodiacului.

Capricornul este simbolul caprei si nu vorbim aici despre orice capra, ci despre cea de mare, care poate rezista si in conditiile cele mai grele. Se adapteaza si rezista cu stoicism tuturor obstacolelor si vicisitudinilor vietii. Are viziune, pastreaza mereu viu in minte piscul inalt spre care se indreapta, iar asta il ajuta sa-si mentina focusul, chiar si in cele mai aspre conditii.

Este evident, avand in vedere profilul conturat mai sus, ca nativii acestei zodii isi doresc foarte mult sa fie „cineva” in societate, sa fie respectati si apreciati, dar mai ales sa construiasca ceva durabil, sa lase ceva in urma.

Rac

S-ar putea sa primesti bani, cadouri sau favoruri fie dinspre segmentul profesional, fie din partea celor apropiati. Aspectele financiare reprezinta o tema importanta in anul 2018.

Cheltuielile pot fi la ordinea zilei, atat pentru cele necesare tie, cat si pentru a sprijini pe cineva drag. Pe de alta parte exista sanse sa obtii o colaborare care iti va aduce venituri destul de bune pe termen scurt. Fii cumpatat in toate!

Pești

In 2018 debordezi de energie. Sunt zile excelente pentru a revizui tot ce iti displace in viata ta, dar si pentru a creiona planuri cu totul noi. Tendinta de a vorbi prea mult este paguboasa, deoarece risti sa-ti dai cu parerea in chestiuni care te depasesc.

Fii scump la vorba si nu iti divulga intentiile. Pe de alta parte, rezerva momente pentru a te rasfata cu plimbari usoare in aer liber sau cu o sueta amuzanta impreuna cu cei dragi.

