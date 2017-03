Actrița Jane Fonda, amintiri crunte dintr-o copilărie distrusă. A fost violată și abuzată sexual când avea câțiva anișori... La 79, e mai puternică ca niciodată!

Nu de puține ori, amintirile din copilărie ale celebrităților nu au de a face cu o vârstă a candorii, jocului și afecțiunii necondiționate.

Este și cazul actriței americane Jane Fonda (79 de ani), care a dezvăluit că a fost violată și abuzată sexual în copilărie. Atunci, aflată la o vârstă la care nu se pute apăra, fetița credea întotdeauna că abuzul sexual s-a întâmplat din "vina" sa.

"Pentru a vă arăta cât de mult le afectează patriarhatul pe femei: am fost violată, am fost abuzată sexual în copilărie și am fost concediată pentru că nu am vrut să fax sex cu șeful meu. Întotdeauna am crezut că aceste lucruri s-au întâmplat din vina mea; că nu am făcut sau spus ceea ce trebuia', a declarat Jane Fonda pentru publicația Edit, vizibil emoționată.

"Cunosc fete care au fost violate și care nici măcar nu își dădeau seama că au fost victimele unui viol. Ele își spun: Trebuie să se fi întâmplat astfel pentru că am spus 'Nu' într-o manieră greșită", a completat actrița, în prezent o cunoscută militantă pentru drepturile femeilor.

"Am crescut în anii '50 și mi-a luat o lungă perioadă de timp pentru a aplica feminismul în viața mea. Bărbații din viața mea au fost minunați, dar au fost victimele unui sistem de convingeri (patriarhale). Nu m-am simțit pusă în valoare", a adăugat Fonda, care în 2001 a înființat The Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health, o asociație care contribuie la prevenirea sarcinilor în rândul adolescentelor.