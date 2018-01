Ai curaj să afli? TREI ZODII care se transformă în adevărate fiare în dormitor! Da, cu ele nu trebuie să ratezi să faci amor!

Acești experți în amor sunt născuți în următoarele trei zodii:

Zodii care NU ȘTIU SĂ IUBEASCĂ! Unele au nevoie de independență,Văsătorii sunt îndrăgostiți de sentimentul în sine



Scorpion



Scorpionul este, de departe, cel mai activ sexual semn zodiacal. Nativii zodiei au o abilitate aparte de a stârni apetitul partenerului. Sunt lipsiți de inhibiții, iar imaginația lor nu are limite. Pentru că nimic nu li se pare interzis, totul este posibil când vine vorba despre artă amorului.



Rac



Racul are un farmec deosebit în dormitor. E delicat, sensibil, e ultra-protector cu persoană de lângă el și va pune mereu mai presus satisfacerea sexuală a acesteia decât a să. Are o imaginație bogată, ceea ce îl transformă într-un artizan al sexului. Nu este neapărat un amant fără cusur, însă știe cum să intuiască dorințele partenerei și se implică cu tot sufletul atunci când iubește carnal.



Balanța



Mulți ar crede că persoanele născute în zodia Balanței sunt niște mimoze în alcov. Ei bine, atunci când pășesc în acest spațiu intim, lucrurile se schimbă, iar nativii zodiei devin extrem de activi sexual. Știu să îmbine romantismul, seducția cu o ușoară agresivitate.