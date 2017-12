Amintirile unui supraviețuitor al Revoluției din decembrie '89. Mărturii, în premieră: "Toate străduţele erau blocate de criminali, pentru a ne măcelări. Nu mai aveam pe unde fugi"

În decembrie 1989, românii au luptat pentru libertatea lor şi a copiilor lor. Au ieşit în stradă cu mâinile goale, şi-au pus viaţa la bătaie, în speranţa că vor avea un trai mai bun. Comunismul a căzut, însă, nici până în ziua de astăzi, nu au fost elucidate toate misterele Revoluţiei.

A fost lovitură de stat sau nu? Pentru familiiile celor decedaţi nici măcar nu mai contează. La 28 de ani de când şi-au pierdut copiii, fraţii, taţii sau mamele, românii încă îşi amintesc, în detaliu, clipele care aveau să intre în istorie.

Printre ei, un supravieţuitor rememorează câteva scene, dintr-o noapte de groază:

"Când s-a tras prima dată în noi, eram chiar în capătul baricadei, la 20 de metri de peretele Intercontinentalului. Au tras în plin, razant cu pământul. Ne-am aruncat pe jos şi am început să ne târâm spre peretele hotelului de unde ne-am ridicat în picioare şi am intrat pe Batistei să fugim de acolo. Nu am intrat bine pe Batistei, că ce să vezi ? La 50 de metri în faţa noastră strada blocată de scutieri, care înaintau spre noi ca să ne împingă înapoi în Magheru în mijlocul gloanţelor.

Toate străduţele erau blocate de criminali cu scuturi şi căşti albe, pentru a ne ţine acolo să ne poată măcelări. Nu mai aveam pe unde fugi. Totul a fost pregătit pentru a ne extermina pe totil a baricadă. Nu pot să spun ce am simţit când am văzut că nu mai aveam pe unde fugi! Am bâjbâit prin toţi boscheţii, printr-un întuneric ca smoala, nu vedeam nimic în faţa ochilor!

După această primă seară nu mi-a mai fost frică de nimic. Eram în stare să-i omor cu mâinile goale! După ce am reuşit să scăpăm de acol, imediat au venit şi au luat cadavrele şi au spălat sângele de pe asfalt. Să nu-i uităm niciodată pe cei care au vrut să ne extermine. Ei ne conduc şi astăzi, prin poliţie, securitate şi politic. Sunt în stare de orice doar să-şi menţină privilegiile", povestește Mihai Crețu, într-un comentariu pe pagina de Facebook Bucureștiul Secret.

Sursa foto: "1989 Libertate Roumanie", Denoel Paris