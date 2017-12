Care sunt regulile unei case de amanet?

Exista perioade in viata fiecaruia dintre noi in care banii nu mai sunt de ajuns pentru a acoperi cheltuielile angajate personal. In cazul in care nu mai vreti sa apelati la bunavointa prietenilor sau nu vreti sa va mai loviti de strictetea bancilor comerciale, o casa amanet v-ar putea scoate din incurcatura.

In general, in perioadele in care economia unui stat traverseaza perioade de criza, numarul caselor de amanet creste. Se intampla acest fenomen pentru ca oamenii, ajunsi in dificultate din cauza pierderii locului de munca, fac foarte greu fata cheltuielilor cotidiene.

O casa de amanet reprezinta doar o solutie de moment, de aici putand obtine un imprumut care este garantat cu un obiect de valoare. Dobanda caselor de amanet este calculata in functie de valoarea sumei pe care ti-o imprumuta si in functie de perioada pentru care doresti sa lasi obiectul amanetat.

Daca in prima faza a existentei lor casele de amanet nu acceptau decat metale scumpe, in ultimii ani acestea accepta si obiecte de arta, masini sau electrocasnice. Printre cele mai amanetate obiecte se gasesc bijuteriile din aur, laptopurile si telefoanele mobile.

Nu pot amaneta obiecte decat cei care au ajuns la varsta majoratului. Evaluarea obiectului pe care vrei sa il amanetezi se face la fata locului, tu fiind singurul care esti in maura sa decizi daca accepti oferta sau nu. De regula, o casa de amanet plateste cam jumatate din valoarea obiectului pe care vrei sa il lasi acolo.

Se incheie un contract intre parti, pe o perioada care poate incepe de la cateva zile si se poate intinde pana la o luna. Daca, dupa perioada contractuala, nu ai rambursat creditul, ai posibilitatea de prelungire, dar trebuie sa achiti o suma care reprezinta comisionul.

Trebui sa te gandesti foarte bine daca vei putea scoate obiectul amanetat la timp, pentru a nu-l pierde definitiv. Bine ar fi sa il lasi cat mai putin la casa de amanet, pentru ca se percepe comision pentru fiecare zi in care el sta acolo. Nu amaneta obiecte pana nu afli mai multe detalii despre comisioanele practicate de casele de amanet, acestea fiind diferite de la o firma la alta.

In cazul in care alegeti aceasta solutie ca rezolvare a problemelor financiare, trebuie sa mai tineti cont de alte cateva elemente.

In primul rand, trebuie sa aveti in vedere pe ce perioada doriti sa faceti un credit la o casa de amanet. Daca aveti nevoie de bani pentru o perioada scurta, nu va intindeti mai mult decat va tine plapuma. Spunem asta deoarece dobanzile pot fi destul de mari. Totodata, cu cat suma imprumutata este mai mare, cu atat comisionul platit casei de amanet scade.

Daca, de pilda, imprumutati 100 de lei si vreti sa-i rambursati in cinci zile, va veti recupera obiectul amanetat dupa ce veti plati un comision destul de consistent. In cazul in care imprumutati o suma mai mare, sa spunem 1000 de lei, comisioanele se pot reduce chiar la jumatate. Potrivit informatilor din piata, comisioanele sunt in functie de suma imprumutata si variaza intre 0,3% si 1,2% pe zi.

Suma totala primita de la casa de amanet depinde in mare masura de valoarea obiectului amanetat. Pentru o bijuterie din aur se poate primi 80% din valoarea estimata, in timp ce pentru electronice se primeste intre 30-50%.