Cazul șocant al olteanului care a înviat, înainte să fie băgat în groapă. S-a ridicat din coşciug şi a cerut o cană cu apă

Poate părea ireal, dar este cât se poate de adevărat, potrivit declaraţiilor martorilor, dar şi ale domnului Ilie Dobre. Declarat mort în anul 1992 de către medici, omul s-a trezit la propria înmormântare, înainte de a fi înmormântat.

„S-a ridicat din cosciug şi a cerut o cană cu apă, însă lumea prezentă la priveghi s-a speriat şi a luat-o la fugă. Povestea lui nea Ilie chiar este reală. Medicii au spus că a murit, ia familia s-a pregătit de înmormântare, avea ciroză şi era grav bolnav. Înainte să fie dus la groapă s-a ridicat din coşciug şi a cerut apă. Ştiu că pare ireală această poveste, dar este adevărată. Toţi spun acum că a fost în moarte clinică, iar doctorii au crezut că a murit. A avut noroc că nu i-au făcut autopsie la spital”, a povestit un vecin, potrivit Adevărul.

Doljeanul povestește că acolo, în Lumea Cealaltă, s-a întâlnit cu Iisus: „Eu am intrat într-un tunel, într-o negureaţă. Şi mergeam, mergeam. Eram la vârsta de 10 ani, iar acolo în câmpie erau mulţi oameni, numai bărbaţi. Mai încolo, era Iisus, în picioare, cu o carte mare cu copertă negră şi cruce aurie. L-am vazut cum a pus semn cu degetul la carte şi le-a poruncit celorlalţi să se adune in jurul meu şi să se uite la mine. Apoi s-au aşezat toţi în cerc pe câte un ştergar alb şi au început să mănânce şi să bea. Am vrut să iau şi eu, dar îmi dădeau peste mână şi-mi ziceau că nu mi-am dat pomană, aşa că nu am voie să mănânc. Apoi au plecat barbaţii şi au trecut o punte.

M-am luat dupa ei, dar, când să trec puntea, cineva m-a prins de umăr. Era Iisus. Mi-a zis că nu sunt eu cel care trebuie şi că mi-a dat un dar, despre care trebuie să spun tuturor. Apoi am auzit cum mă tot striga cineva. Curând mi-am dat seama că era nevasta-mea. Şi m-am trezit”, a declarat Ilie Dobre, potrivit Adevărul.