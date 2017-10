Cel mai frumos suflet alb de negru. Omul care aduce ploaia. "Animalele sunt lăsate să moară. Eu încerc să le salvez. Dacă nu-mi pleacă la drum camionul, adio elefanți, antilope și zebre!”

După ce-și termină munca de fermier, de patru ori pe săptămână, Patrick Kilonzo Mwalua, din Kenya, încarcă niște cisterne cu 11 tone de apă. Pe banii lui, merge până în Parcul Național ”Tsavo West”, acolo unde animalele sunt lăsate să moară de sete. Descarcă lichidul vital, apoi așteaptă să vadă cum bivolii, antilopele, zebrele ori elefanții vin să se adape. Sunt copilașii lui Patrick. Pe care nu vrea să-i lase să moară de sete

Patrick Kilonzo Mwalua trebăluiește într-o fermă din Kenya. De dimineață până după amiaza. Apoi merge să-și ia camioanele-cisternă. Le încarcă pline ochi, cu 11.356 de litri de apă. Merge, vreme de patru ore, pe cheltuiala sa. Ajunge în Parcul Național ”Tsavo West”, unde descarcă lichidul vital. Este cel mai important moment al zilei pentru el, dar și pentru antilopele zebrele, rinocerii ori elefanții de acolo.

Anul acesta, în 2017, n-a plouat aproape deloc. De fapt, nu numai acum. ”Ultima ploaie sănătoasă a fost în iunie 2016. De atunci, aproape nimic”, povestește Patrick. ”Animalele sunt lăsate să moară de sete. Ceva de genul: precipitațiile vin în noiembrie, care rezistă până atunci, bine, care nu, asta e!” Dar el nu vrea să aștepte. Încarcă mașinile și, de patru ori pe săptămână, merge la ”copilașii” săi. Nu primește bani, nimeni nu-l ajută, benzina o cumpără din salariul său de nevoiaș. Dar nu se plânge. Din contră. face totul cu bucurie. ”Uite, nopatea trecută, am ajuns mai târziu. Am găsit 500 de bivoli așteptând la groapa unde le pun apă. Când am sosit, o miroseau, efectiv, deși nu o descărcasem din cisternă. Erau atât de bucuroși, încât se apropiaseră de mine, îi puteam atinge”, spune.

Proiectul său a început cu un an în urmă. Atunci a închiriat un camion. Curând, și-a dat seama că e prea puțin, că apa nu ajunge. A găsit niște prieteni, a mai făcut rost de mașini și, acum, merg acolo în ”caravană”. ”Nu vreau să mă gândesc la ziua în care camionul nu va mai porni”, completează. Mulți vin, trag poze, fac filme pentru canalele de profil și pleacă. Doar Patrick și tovarășii lui se întorc. Cu apă.