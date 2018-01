Cum s-a apucat Flick Domnul Rimă de scris versuri: "Eram contabil de meserie când m-a descoperit Mihai Morar"

Flick Domnul Rimă a povestit în emisiunea „Sinteza Zilei” cum s-a apucat el de scris rime.

„Sunt un tip foarte comod și foarte suficient așa cu mine. Mi-a fost bine până la un punct. Știam că am abilitatea asta, dar nu am dezvoltat-o până nu am simțit un potențial în ea, fie el și financiar. Versuri scriam încă de prin generală. De alea ușurele. Prin liceu, eram sfătuit de profesoara mea de română de atunci: „Domnule, ai un talent, folosește-l”, iar prin 2008-2009 era la modă să ai blog. mi-am făcut unul prin care am făcut parodii, rime, topuri, glumișe. În urma acestor glumițe m-a descoperit Mihai Morar. Am venit la Radio ZU. Buzdugan tocmai lucra cu Bendeac. (...)Eu eram contabil de meserie”, a povestit DJ de la Radio ZU.