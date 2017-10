Descoperire uimitoare. Ce se întâmplă cu oamenii imediat după ce mor: "Chiar dacă inima nu mai bate..."

Un studiu recent al oamenilor de ştiinţă de la Langone School of Medicine din New York a arătat ca mintea unui om continuă să funcţioneze imediat după moarte

”Se pare că oamenii ştiu că au murit pentru că, chiar şi după ce inima încetează să mai bată, conştiinţa continuă să funcţioneze. Asta poate însemna că oamenii îi pot auzi chiar şi pe medicii care le anunţă decesul”, a declarat dr. Sam Parnia, directorul de cercetare al departamentului de Terapie Intensivă la Langone School of Medicine din New York, conform celor de la The Independent.

Mulţi dintre pacienţii care au participat la studiu au povestit că au fost conştienţi de ce se întâmplă în jurul lor şi au auzit conversaţiile, chiar şi după ce au fost declaraţi morţi. Declaraţiile pacienţilor au fost mai apoi verificate cu ajutorul medicilor şi asistentelor prezente în salon.

Decesul survine atunci când inima încetează să mai bată şi circulaţia sângelui spre creier este stopată. „Teoretic, moartea se instalează în momentul în care inima încetează să mai bată. În acest moment, sângele nu mai circulă spre creier, asta însemnând că funcţiile cerebrale sunt oprite aproape instantaneu,” mai explică dr. Sam Parnia.