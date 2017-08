Dezvăluiri dureroase. Prințul Harry, traumatizat de înmormântarea mamei sale, prințesa Diana. Abia la vârsta de 28 de ani a cerut ajutorul medicilor: "După o vreme, am scos capul din nisip"

Prințul Harry a dezvăluit într-un interviu acordat publicației Newsweek că a fost traumatizat de funeraliile mamei sale, Diana Spencer, al cărei sicriu a fost nevoit să îl urmeze într-un convoi funerar, sub ochii mulțimii, în 1997, pe când avea doar vârsta de 12 ani.

"Mama tocmai murise, iar eu a trebuit să merg pe o distanță destul de mare în spatele sicriului ei, înconjurat de mii de oameni care mă priveau, în timp ce alte milioane de persoane făceau același lucru la televizor", a declarat prințul Harry, în prezent în vârstă de 32 de ani, într-un interviu publicat miercuri.

L-a ”iubit” din prima zi! Prințesa Diana a vrut să-și taie venele cu lama după luna de miere cu Charles! ”Aveam un cuțit și eram gata-gata”...

"Cred că niciunui copil din lume nu ar trebui să i se ceară să facă acest lucru, în niciun fel de circumstanțe. Nu cred că asta ar mai fi posibil în zilele noastre", a adăugat prințul Harry.

Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997 într-un accident de automobil la Paris. Organizate la Londra după câteva zile, pe 6 septembrie, funeraliile prințesei britanice au fost urmărite la televizor de trei miliarde de persoane din lumea întreagă. Cu capul plecat și chipul împietrit de durere, prințul Harry, alături de fratele lui mai mare — prințul William — a mers într-o tăcere apăsătoare timp de o jumătate de oră prin cartierul regal al capitalei britanice pentru a însoți sicriul mamei sale la catedrala Westminster.

Prințesa Diana s-a înregistrat în secret! Adevărul dureros din spatele vieții la palat: Charles îi reproșa că e dolofană, personalul se purta rece cu ea

Într-un interviu pentru The Telegraph, publicat în aprilie, prințul Harry a recunoscut că a trecut printr-o perioadă de "haos total" după moartea mamei sale. Abia la vârsta de 28 de ani a luat decizia de a solicita ajutor medical de specialitate.

"După o vreme, am scos capul din nisip, am început să îi ascult pe oamenii din jurul meu și am decis să mă folosesc de statutul pe care îl am pentru a face lucrurile așa cum trebuie", a declarat prințul Harry în interviul acordat pentru săptămânalul Newsweek.

Vorbind despre activitățile sale de prinț din viața de zi cu zi, Harry a spus că oamenii ar fi "surprinși" să vadă că prințul William și el însuși au "vieți cât se poate de normale".

Misterul morții PRINȚESEI DIANA, elucidat: ”Mașina era o coajă, șoferul nu avea permis. În plus, lua cinci medicamente pe zi și era beat!”

"Chiar dacă aș fi rege, aș merge mereu să îmi fac singur cumpărăturile", a declarat prințul Harry, recunoscând totuși importanța menținerii acelei doze de mister care înconjoară familia regală. "Nu trebuie să renunțăm la această magie. Britanicii și lumea întreagă au nevoie de instituții precum aceasta", a mai spus el.