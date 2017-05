Domnișoarelor și doamnelor, el este Andrei, un moldovean singur care a cucerit lumea modelingului! Meteorologul de la Fălești, o ispită masculină! Tânărul este exemplul viu că nu doar moldovencele sunt frumoase, ci și băieții de peste Prut au un fizic de invidiat.

Dintr-un sat de lângă orașul Fălești, din Republica Moldova, Andrei Caras a ajuns pe paginile unor publicații celebre ca Esquire, The Grand Magazine Romania, Forbes India, Maxim India, Glamour Malaezia, Luxuryvolt India, dar și în campanii ale unor branduri ca ACURA, Callino London, OFFERMANN, Charles and Keith, Cabbeen etc.

Chiar dacă arată impecabil, tânărul investește și în educația lui și are planuri mărețe: după Bollywood, vrea să se filmeze și la Hollywood!