Ea este RALUCA JENSEN, femeia care și-a pus copila să protesteze! Mesajul șocant al româncei face înconjurul țării: “M-am născut pe 19 Martie 1986 într-un spital jegos din Drobeta Turnu Severin”

Unul dintre cele mai șocante mesaje apărute pe rețelele de socializare în ultima săptămână este cel al Ralucăi Jensen, o româncă stabilită la Malmö

Raluca Jensen este mama fetiței de cinci ani care a fost fotografiată cu o pancartă pe care a scris ”M**e PSD!”. Ea a fost aspru criticată în mediul online, generând o adevărată frenezie în rândul părinților.

"M-am născut pe 19 Martie 1986 într-un spital jegos din Drobeta Turnu Severin. Mama avea 17 ani, tata 27. Nu se iubeau (cel puțin așa mi-a spus mama) dar a rămas gravidă și bunica nu a vrut "să o facă de râs la vecini" așa că s-au căsătorit. Tata bea, mama lua bătaie. A durat un an după care s-au despărțit. Ura pe care o avea pe tata, a vărsat-o pe mine: "Eu te-am făcut, eu te omor! Trebuia să fac avort sau să te fi lăsat lu´ tac'tu..."

După revoluție, mama a încercat să se stabilească în Italia, la sora ei. Aveam vreo 3 ani atunci. Nu mai țin minte cât am stat în Modena dar am învățat bine limba italiana atunci. Apoi ne-am întors acasă, în România. Tot atunci am fost dusă la o grădiniță "specială" din oraș pentru că eram considerată un copil foarte inteligent. Făceam teste IQ zilnic și totul se preda în limba franceză. Mama a plecat iar în Italia dar m-a lăsat cu bunica care nu prea înțelegea de ce trebuia să mă ducă la gradinița aia din capul orașului când putea la fel de bine să mă lase la grădinița din cartier. Aia a și făcut.

Eram o copilă foarte timidă. Nu mă mișcam de pe scaun dacă mergeam în vizită. Aveam o memorie extraordinară. Citeam o poezie o singură dată și apoi o știam. Era mai greu cu geografia. Și acum mă rătăcesc și nu înțeleg nimic. Îmi plăcea să mă joc elastic, țară țară vrem ostași și să îmi iau un preș pe care stăteam ore întregi la bancă cu păpușile. Luam bătaie de la copii uneori. Nu suportam jocurile agresive și îmi era frică să mă urc în pom (odată am rămas acolo ore întregi) De la mama luam bătaie din orice. Stătea prost cu nervii. Era greu să mergi la dicotecă noaptea și să te trezești dimineața sau să ai răbdare să faci lecțiile cu copilul. Îmi futea câte o palmă peste bot și aia era! Voilá educație! Parcă o și aud pe bunică-mea spunându-i: "Nu mai da mă mamă mă în ea..." atunci când mi-a curs sânge din nas de la inele ei de aur de pe degete".