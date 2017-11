"Eram însărcinată cu propriul meu copil. Dar nu ştiam că e al meu!" Femeia a devenit mamă surogat, dar ce s-a întâmplat apoi a cutremurat-o: ”Erau doi!”

Jessica Allen are 31 de ani, trăiește în California și a acceptat să fie mamă surogat pentru un cuplu din China. Nimic neobișnuit până aici. Femeia a rămas însărcinată, iar lucrurile au decurs perfect până în momentul în care a realizat faptul că va aduce pe lume nu unul, ci doi copii.

Jessica s-a supus procedurii de fertilizare în vitro, devenind astfel mamă surogat. În schimbul acestui ”serviciu”, ea a primit de la cei doi suma de 30.000 de dolari, California fiind printre puţinele state din SUA unde poţi fi plătită legal, pentru a deveni mamă surogat, scrie publicatia people.com.

După ce a aflat că e însărcinată cu gemeni, Jessica i-a anunțat pe cei doi părinți, care au primit cu bucurie vestea și, mai mult, s-au oferit să-i plătească tinerei încă 5.000 de dolari.

După cele nouă luni, Jessica a dat naștere a doi copii sănătosi, care au mers imediat la părinții ”de drept”. Nu după mult timp, Jess a primit o fotografie cu micuții, însoțită de un mesaj.

„După cum vezi, ei nu sunt la fel! Îţi dai seama ce s-a întâmplat, nu?”

Imaginea cu copiii pe care i-a purtat în pântec vreme de nouă luni a bulversat-o.

„Am văzut că unul era mai închis la culoare, decât celălalt. Era mai mult decât evident că cei doi nu sunt gemeni”, povesteşte Jessica, imediat ce a realizat faptul că unul dintre cei mici era, de fapt, fiul ei biologic.

„Nu pot descrie ce am simţit, când am aflat. Am fost uluită. Nu reuşeam să ne dăm seama cum s-a putut întâmpla totul”, a declarat Jessica.

Testele ADN au confirmat totul: unul dintre copii era al Jessicăi, iar celălalt al cuplului de chinezi. Fenomenul se numeşte „suprasarcină” şi este extrem de rar, iar medicii știu destul de puține despre acesta. Jessica a reușit să dovedească faptul că unul dintre bebeluși e fiul ei biologic și a obținut custodia.

„Sper doar ca alte femei care iau în considerare decizia de a fi mame surogat să înveţe ceva din povestea mea”, a mărturisit tânăra.