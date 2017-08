Evoluția machiajului în 100 de ani

Articol scris de Raluca Oancea

Machiajul este o arta care pune in evidenta cele mai frumoase trasaturi ale unei femei. Ii da incredere in sine si ii ofera posibilitatea de a fi remarcata, accentuand feminitatea acesteia.

De-a lungul anilor, machiajul are o evolutie surprinzatoare. Femeile acorda din ce in ce mai multa atenitie infatisarii. Conturarea sprancenelor, punerea in evidenta a ochilor sau aplicarea rujului rosu pe buze sunt cateva elemente cheie in ceea ce priveste rafinamentul si farmecul pe care machiajul il ofera.

Asa cum Marilyn Monroe, cunoscuta actrita si model din America, a devenit un simbol al anilor 50 prin linia subtire de tus, rujul rosu si accentuarea discreta a pometilor, Madonna, a devenit imaginea anilor 80 prin stilul noncomformist, culorile puternice atat pentru ochi, cat si pentru buze. Cele doua au reusit sa schimbe si sa influenteze standardele de frumusete ale perioadelor respective.

Machiajul a determinat femeile din lumea intreaga sa indrazneasca sa isi puna in evidenta trasaturile prin intermediu culorilor si al diferitelor tehnici de iluminare a fetei.

100 de ani de machiaj in numai 4 minute

Allure a creat un video de 4 minute in care comprimat evolutia machiajului din ultimii 100 de ani. Incepand cu anul 1920 si terminand cu 2010, au fost prezentate tendintele si vedetele devenite simbol pentru perioadele respective. S-a prezentat atat un machiaj simplu si natural care evidentiaza trasaturile fetei, cat si unul realizat cu ajutorul culorilor vibrante. Totul a fost transpus intr-un video de numai 4 minute, video ce nu a ramas neapreciat de catre urmaritoare.

De la forme accentuate ale sprancenelor, pana la coafuri indraznete

De la culori culori vibrante pentru fardurile de ochi, coafuri indraznete si pana la conturarea accentuata a sprancenelor, stilul femeilor a fost intr-o continua schimbare de-a lungul anilor. Fiecare perioada are o anumita particularitate. Marilyn Monroe a reprezentatul un simbol al anilor `50 prin machiajul sau realizat cu ajutorul unei linii subtiri de tus, unui ruj rosu, dar si prin accentuarea discreta a pometilor. Stilul a evoluat, iar standarudul de frumusete feminina s-a tot schimbat.