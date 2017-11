Fotografiile NECENZURATE care surprin momentul nașterii! Doar o mamă poate înțelege cum bucuria șterge orice durere

Apariția unui copil pe lume e o adevărată minune, un moment unic și emoționant, în care durerea nici nu mai contează.

Puțini oameni știu că există o asociație de fotografi care și-au propus să surprindă cele mai frumoase momente ale nașterii copiilor din întreagă lume și să le facă publice tuturor, considerând, pe bună dreptate, că nașterea este unul dintre cele mai importante evenimente din viață noastră.

International Association of Professional Birth Photographers, căci așa se numește, a organizat în acest an un concurs cu cele mai frumoase fotografii cu mămici care dau naștere. În plus, foarte multe femei i-au avut aproape pe soții sau partenerii lor.

Voi ați văzut vreodată ceva mai frumos?