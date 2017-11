Galerie foto incendiară. A cheltuit o avere pentru a fi o "păpuşă", iar acum face furori în toată lumea. Cum arată blonda cu cea mai mică talie

Anella An are 26 de ani, este din Polonia si a devenit dependenta de look-ul Barbie. Pentru a reuşi să se transforme în păpuşa preferată a fetiţelor, tânăra a cheltuit în jur de 30.000 de lire sterline.

Poloneza nu a visat dintotdeauna să devină o păpuşă reală, însă a mărturisit că după ce şi-a făcut prima operaţie, cea la nas, nu s-a mai putut opri. Au urmat astfel alte zeci de mii de lire date chirurgilor esteticieni pentru îmbunătăţirea buzelor, pentru mărirea sânilor şi nu numai, scriu cei de la Daily Mail.

În ciuda tuturor transformărilor pe care şi le-a făcut, Anella susţine că talia minusculă este unul dintre atuurile cu care a înzestrat-o mama natură.

„Totul a venit foarte natural. Fiecare are câte un complex, chiar dacă e vorba de un lucru minor precum culoarea părului. Eu am vrut să-mi modific nasul şi am făcut-o, apoi m-am gândit că mi-ar sta bine cu nişte sâni mai frumoşi şi m-am gândit că de ce nu? Asta a fost începutul”, a spus blondina.