HOROSCOP 13 NOIEMBRIE. Trei ZODII, trei șanse uriașe de câștig: Ei sunt nativii la care banii trag precum un magnet

Ziua de 13 noiembrie vine cu numeroase surprize, nu pentru una, ci pentru mai multe zodii. Câștigurile materiale par garantate pentru trei dintre nativii horoscopului, la care banii vor trage, pur și simplu, precum un magnet.

Iată previziunile pentru fiecare zodie în parte:

Berbec

Ai multe si marunte de facut la serviciu, dar este nevoie sa fii prudent si sa-iti selectezi prioritatile. Sanatatea este vulnerabila, mai ales pe segmentele sistemului digestiv. Remediile naturiste, odihna, detasarea de neplacerile cotidiene sunt cele mai indicate. Fereste-te de consultatii si analize medicale, deoarece sunt momente pasagere.

Taur

Relatiile sentimentale iti pot da batai de cap, pentru ca esti foarte preocupat cu sarcinile de serviciu, neglijandu-ti astfel indatoririle fata de persoana iubita sau fata de copii. Este bine sa lasi deoparte alte activitati si sa te implici mai mult in capitolul amoros. Cu putin efort si bunavointa vei reusi sa te imparti echitabil si in plan personal si plan profesional.

Gemeni

Dorinta de a sta acasa, printre membrii familiei este foarte accentuata. Pe de alta parte ai si multe treburi gospodaresti restante. Astazi sunt momente favorabile, atat pentru a dialoga cu cei dragi, cat si pentru a-ti rezolva tot soiul de chestiuni patrimoniale. Totusi, la serviciu esti solicitat din plin, insa cu putin efort si bunaovinta te vei descurca onorabil.

Rac

Este o zi cu multa forfota, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Foarte multe informatii se vor vehicula in preajma ta, insa nu toate iti sunt de folos. Este bine sa fii prudent in comunicare, deoarece exista riscul sa vorbesti prea mult si fara rost. Chiar daca ceilalti te provoaca, dorind in secret sa-ti afle planurile, tu vorbeste doar strictul necesar.

Leu

Tema principala a zilei este legata de veniturile pe care le obtii din activitatea profesionala desfasurata. Se pare ca in urma discutiilor cu un prieten sau cu o persoana care te sprijina in domeniul profesional vei afla modalitati noi de a castiga mai mult. Controleaza-ti reactiile si asculta ce ti se spune. Insa, luarea deciziilor lasa-le pentru zilele urmatoare.

Fecioara

Alcatuieste planuri pentru cel putin o luna de zile de acum incolo. Inspiratia pare ca vine dintr-o zona necunoscuta, insa vei constata ca sunt exact ideile, sugestiile de care ai nevoie. Persoanele din anturajul apropiat iti pot veni in ajutor cu informatii deosebite. Insa, tu ar trebui doar sa asculti, sa iei aminte si sa consemnezi intr-un jurnal secret tot ceera ce doresti sa faci.

Balanta

Este bine sa fii discret si sa te ocupi numai de treburi usoare, de rutina. Provocarile din segmentul profesional sunt majore si, pe cat posibil, onoreaza-ti sarcinile de lucru, apeland chiar si la ajutorul colegilor. Sanatatea este vulnerabila, insa evita consultatiile si analizele medicale deoarece exista riscul unor erori greu de ameliorat.

Scorpion

Este vremea relationarii cu prietenii, cu persoanele alaturi de care esti implicat in proiecte profesionale sau planuiesti sa te alaturi unora. Se pot pune bazele unor colaborari de lunga durata, care vor implica si relatii cu strainatatea, fie prin colaboratori din alte tari, fie desfasurand tu activitati in locatii indepartate. Deocamdata, ia aminte la cele discutate astazi.

Sagetator

Astrele iti incurajeaza relatiile cu sefii sau cu persoanele care te pot sprijini in diverse proiecte personale si profesionale. Forfota de la serviciu te poate obosi mult, de aceea fii purdent si selecteaza prioritatile. Sunt posibile tensiuni in relatiile colegiale, asa incat este bine sa nu te bazezi pe ajutorul lor. Dupa-amiaza este favorabila dialogului cu membrii familiei.

Capricorn

Dorinta de comunicare este mare. Astfel ai sanse sa vorbesti cu multe persoane, dar persoane importante, de la care poti invata subiecte interesante. Pe de alta parte iti sunt sustinute planurile de calatorii sau de instruire, necesare in domeniul profesional in care activezi. Fereste-te de a oferi sfaturi sau de a povesti prea multe detalii personale despre tine.

Varsator

Este o zi buna pentru a verifica bugetul de venituri si cheltuieli. S-ar putea sa primesti ceva bani dintr-o colaborare, dar si partenerul de viata sau colaboratorii te vor sustine material. Daca vei privi dincolo de aparentele cotidiene vei constata ca incet, dar sigur, ti se deschide alte variante de castig de la si prin altii. Totul este sa ai rabdare si sa cheltuiesti strictul necesar.

Pesti

Relatiile parteneriale sunt accentuate, datorita banilor si bunurilor pe care le folosesti si administrezi impreuna cu partenerul de viata, rudele si colaboratorii. Pe de o parte s-ar putea sa primesti tu sustinere materiala de la aceste persoane. Insa, pe de alta parte tu la randul tau vei fi nevoit, fie sa platesti restante, fie pur si simplu sa ajuti pe cineva drag aflat la nevoie.

Sursa: astrocafe.ro