Horoscop 4 ianuarie. O zodie primeşte vestea mult aşteptată. Ţie ce ţi-au pregătit astrele?

Horoscop 4 ianuarie. Ziua de 4 ianuarie vine cu numeroase surprize, nu pentru una, ci pentru mai multe zodii. Câștigurile materiale par garantate pentru trei dintre nativii horoscopului, la care banii vor trage.

Berbec. Treburile casnice le poti desfasura astazi din plin. Unele nu mai suporta amanare, altele in schimb sunt secundare si le poti rezolva in zilele urmatoare. Pentru cele urgente s-ar putea fie sa ai nevoie de ajutor fizic, material, fie sa ai nevoie de sfatul unui specialist. In orice situatie, antreneaza-i si pe membrii familiei in aceste treburi si imparte echitabil responsabilitatile.

Taur. Atentia si eforturile iti vor fi atrase de segmentul domestic. Probabil in urma discutiilor cu cineva din anturajul apropiat vei fi inspirat in mod deosebit si vei gasi astfel solutii la unele treburi casnice care isi asteapta demult rezolvarea. Pe de alta parte alcatuieste un plan de bataie si dupa ce l-ai pus bine la punct prezinta-l si celor dragi.

Gemeni. S-ar putea sa se rezolve unele chestiuni finaciare restante, cum ar fi primirea unor bonusuri de la serviciu si lamurirea aspectelor legate de conditiile de munca care se preconizeaza la orizont. Pe de alta parte, discutiile cu persoanele din anturajul apropiat te vor ajuta sa vezi lucrurile intr-o lumina noua si sa fii mai optimist.

Rac. Posibil sa te nemultumeasca unele chestiuni personale, dar iti este dificil sa spui care dintre ele. Pentru ca energia vitala este fluctuanta ar fi bine sa nu te suprasoliciti, sa eviti discutiile contradictorii si nu in ultimul rand sa fii intelegator cu tine insuti. Sunt doar perceptii subiective legate de frici nefondate. Relaxeaza-te si ai incredere ca tot Universul lucreaza la bunstarea ta.

Leu. Ai nevoie de niste schimbari in programul cotidian, astfel incat sa ai bine dozate si echilibrate orele de munca cu cele de odihna. Observa ce se petrece in jurul tau, mai ales la serviciu si spre seara formuleaza concluzii. In continuare se recomanda odihna, alimentatie potrivita, plimbari in aer liber si somn suficient.

Fecioară. Apropiindu-te prea mult de prieteni exista riscul sa fii dezamagit astazi. De aceea, pastreaza o anumita distanta sanatosa si vorbeste strictul necesar. Unii vor dori sa se apropie de tine sa-ti povesteasca multe si marunte, altii vor dori sfaturi si solutii pentru problemele lor, iar altii pur si simplu te vor provoca, din amuzament, ca sa-ti studieze reactiile.

Balanţă. Asteptarile tale vizavi de segmentul profesional, de relatiile cu sefii sunt spulberate astazi foarte rapid. Pe de o parte esti prea entuziasmat si foarte implicat in activitatea profesionala pe care o desfasori. Insa, pe de alta parte, cand ti-e lumea mai draga apar provocari sau obstacole in desfasurarea fortelor de lucru.

Scorpion. S-ar putea sa-ti reformulezi unele planuri de viata, in special cele profesionale. Pentru ca emotivitatea si subiectivismul sunt accentuate, nu pune baza pe gandurile care-ti trec prin minte sau pe dialogurile cu ceilalti. Razgandirile si rasturnarile de situatie pot aparea din senin, mai ales spre finalul zilei.

Săgetător. Se recomanda prudenta la cheltuieli. Exista riscul unor pierderi serioase de bani, bunuri sau fraudarea documentelor financiare. La nevoie, in chestiunile banesti care te implica pe termen lung, sfatuieste-te cu specialisti in domeniu. Pe de alta parte, desprinde-te de materialitatea cotidiana si observa cum se desfasoara evenimentele.

Capricorn. Este posibil sa faci de unul singur secvente din activitatile comune cu partenerul de viata sau cu partenerii profesionali. Lucreaza atat cat poti, nu-ti depasi indatoririle, pentru ca la momentul potrivit se vor rezolva toate asa cum trebuie. Evita sa discuti astazi subiecte importante care implica asumarea responsabilitatilor pe termen lung sau care implica resurse financiare.

Văsător. Inca din orele diminetii exista tendinta de a munci mult si mai ales de a-i antrena si pe ceilalti alaturi de tine. De retinut ca sefii si colegii de lucru au alte treburi si te vor refuza destul de zgomotos. Lucreaza cu masura, pentru ca in continuare sanatatea este sensibila si organismul chiar are nevoie de ingrijiri de specialitate.