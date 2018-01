Impresionează milioane de oameni cu pozele sale şi este român. Povestea lui Iurie Belegurschi, fotograful ale cărui imagini au fost publicate în National Geographic: "E dureroasă distanţa de cei dragi"

Dacă aţi căutat pe internet imagini cu Islanda şi aţi dat de fotografii care vă tăie răsuflarea, să ştii că este foarte posibil ca acestea să fie realizate de un român. Se numeşte Iurie Belegurschi şi este unul dintre cei mai cunoscuţi fotografi de peste hotare, însă prea puţin în România

Iurie Belegurschi şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie, dar a început să se dedice cu adevărat acesteia după ce a primit de ziua lui un aparat profesional. Aşa a început să facă expediţii în Islanda, ajungând să fotografieze locuri inedite, de la peşteri de gheaţă şi vulcani, până la aurora boreală sau erupţia vulcanului Thrihnukagigur din Islanda, „adormit “de 4000 de ani.

Pozele fotografului român au apărut în National Geographic, The Guardian şi alte publicaţii prestigioase. Speră să se reîntoarcă în ţară şi să trăiescă aici, dar până atunci vrea să promoveze mai mult turimsul românesc în rândul străinilor din comunitatea sa, prin intermediul fotografiei.

De unde pasiunea pentru fotografie, cum ai descoperit-o?

Am fost dintotdeauna pasionat de fotografie, singurul lucru care mă împiedica să fac acest lucru la un nivel mai avansat era faptul că nu îmi permiteam echipamente performante, mai costisitoare.

Care este povestea primului tău aparat de fotografiat?

Primul aparat foto nu se uită niciodată. Cunoscând pasiunea mea pentru fotografie, mama mi-a făcut cadou de ziua mea primul aparat foto profesional. Se întâmpla în anul 2008, pe când eram student şi locuiam deja în Islanda. De atunci, nu l-am mai lăsat din mână. Aşa am început să merg în ture foto cu prietenii mei. Am creat o pagină de Facebook, unde postam zilnic fotografii spectaculoase cu vulcani, gheţari, aurore boreale, peşteri de gheaţă şi locuri mai puţin accesibile, iar lumea a început să mă contacteze pentru a fi ghidul lor în Islanda. Cu timpul am fondat o agenţie de tururi foto - Iceland Photo Tours -, care s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, mărindu-şi echipă până la 30 de fotografi/ghizi, astfel devenind cea mai mare de acest gen din Europa - o combinaţie foarte interesantă de travelling şi workshop de fotografie. Oaspeţii noştri sunt oameni pasionaţi de fotografie de toate nivelurile, de la începători până la avansaţi, aceştia venind din toate colţurile lumii.

VEZI MAI MULTE IMAGINI REALIZATE DE IURIE BELEGURSCHI AICI!

De ce ai plecat din ţară?

Originar fiind din Republica Moldova, am plecat la studii în România, unde am absolvit liceul şi facultatea. După aceea, am avut oportunitatea de a pleca în Islanda printr-un program de schimb cultural. Şi aşa a început frumoasa poveste cu Islanda.

A fost vreodată atât de greu încât să-ţi doreşti să te întorci acasă?

Nu. Pentru că sunt înconjurat de prieteni buni şi mă ocup de ceea ce-mi place.

E dureroasă distanţa faţă de casă?

Câteodată, dar păstrez legătura cu familia şi prietenii, mai ales că şi eu îi vizitez cel puţin o dată pe an.

Te-ai gândit să revii în ţară?

Nu cred că am de gând să trăiesc aici toată viaţa, eu încă sper să mă întorc în România şi să trăiesc acolo. Chiar în 2018 am în plan o excursie acasă, ocazie de care vreau să profit pentru a fotografia cele mai frumoase locuri din ţară şi pentru a promova mai mult România în rândul străinilor din comunităţile mele din social media. România este o ţară foarte frumoasă, cu locuri superbe, păcat că nu a fost descoperită la adevărata valoare până acum. Vreau să folosesc comunitatea numeroasă din social media ca motor de promovare turistică a României. Poate vom face şi expoziţii, vernisaje, dar canalele de social media – Facebook, Instagram – sunt cele prin care putem comunica direct şi uşor cu oameni din întreaga lume.

Care consideri că sunt cele mai frumoase zone din România?

Munţii Carpaţi, Delta Dunării, oraşe precum Sighişoara, Sibiu, regiunea Maramureşului, Moldovei. Acestea sunt, de altfel, obiectivele pe care vreau să le fotografiez anul acesta, timp de trei luni, când revin în România.

Care crezi că este cea mai mare realizare profesională de până acum?

Consider ca expoziţiile mele fotografice din China, Japonia, Germania, Italia, Franţa, Rusia reprezintă principalele mele realizări în domeniul fotografiei.