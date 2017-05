În semn de solidaritate cu victimele ATENTATULUI din Manchester! Faimoasele urechi de iepure, imaginea distribuită de fanii Arianei Grande în mediul online

Numeroși fani prezenți luni pe Manchester Arena pentru a o asculta pe cântăreața lor preferată și-au pus pe cap faimoasele urechi de iepure, simbolul albumului și turneului ''Dangerous Woman'' al Arianei Grande care a devenit și simbolul solidarității, pe care internauții îl distribuie în semn de omagiu adus victimelor exploziei, informează Huffington Post.

Printre miile de mesaje de sprijin care abundă pe rețelele de socializare, urechile de iepure sunt peste tot, asociate adesea cu o panglică neagră de doliu.

Primele imagini au apărut pe Instagram și Twitter în cursul nopții, la scurt timp după atacul care a avut loc la sfârșitul concertului cântăreței americane, la ora locală 22:30. Ariana Grande a postat și ea un mesaj cutremurător pe Facebook, imediat după ce a aflat de tragedie.

"Hoping for better days" — În speranța unor zile mai bune, referire la piesa "Better Days" pe care Ariana o cântă alături de Victoria Monet — se poate citi pe mai multe montaje care circulă în rândul ''arianatorilor'', numele sub care sunt cunoscuți fanii cântăreței americane.

O altă imagine prezintă solidaritatea între diferite grupuri de fani ai cântăreților din generația Arianei Grande (23 de ani), precum One Direction, Justin Bieber sau Selena Gomez.

După concertul din Manchester, cântăreața trebuia să concerteze joi la Londra, dar a decis să anuleze spectacolul și să suspende întregul turneu european, după atentatul din orașul britanic, soldat cu cel puțin 22 de morți și 59 de răniți. Atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic.

Ariana Grande urma să performeze în perioada următoare în Belgia, Germania, Elveția, dar și în Franța, la Paris și Lyon.