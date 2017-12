Incredibila poveste a lui Lizzie Velasquez, desemnată „cea mai urâtă femeie din lume”. S-a transformat fizic enorm și a devenit speaker motivațional. FOTO

Lizzie Velasquez, din SUA, are 25 de ani și este, fără doar și poate, o învingătoare. La numai 1,57 m înălțime, tânăra cântărește numai 27 de kilograme, și și-a pierdut vedea la ochiul drept. Lizzie are lipodistrofie, o anomalie a țesutului adipos subcutanat.

Pe lângă efectele dezastruoase asupra pielii, Lizzie trebuie să lupte cu kilogramele ân minus și de aceea mănâncă în jur de 8.000 de calorii zilnic, adică atât cât consumă zilnic cinci persoane.

Lizzie se confruntă și cu lipsa energiei, iar riscul permanent de infecții o determină să aibă o viață constrânsă de limite. La 17 ani, a găsit pe YouTube un video intitulat “Cea mai urâtă femeie din lume”.

“Am fost șocată. Am plâns nopți la rândul - ca adolescentă, am crezut că viața mea s-a terminat. Nu am putut să îmi fac curaj să vorbesc cu nimeni despre asta. Nu am spus niciunui prieten, atât de șocată am fost că se întâmplase”, a povestit Lizzie, acum în vârstă de 26 de ani.

De atunci, Lizzie se preocupă mai mult de aspectul fizic, atât cât îi permite boala, iar schimbările sunt vizibile. În plus, a devenit speaker motivațional și-i ajută pe oameni să lupte pentru visurile lor, indiferent de afecțiunile de care suferă, scrie Daily Mail.