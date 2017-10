MeToo. După ce sora ei, Catinca, a recunoscut că a fost abuzată sexual, Oana Roman a povestit cum a intrat în depresie și a mers la psihiatru...

Câteodată abuzul nu se rezumă doar la cel de natură sexuală, ci și la hărțuirea care a atins cote îngrijorătoare în rândul adolescenților: bullying-ul. Nici vedetele nu au scăpat de aceste traume, deși avem impresia că sunt atât de norocoase.

După ce sora ei, Catinca, a recunoscut că a fost abuzată sexual, Oana Roman a povestit cum a intrat în depresie și a mers la psihiatru... Dezvăluirea a fost făcută chiar de vedetă, în cadrul unei emisiuni televizate. Fiica lui Petre Roman a spus că avut un episod de depresie și că a fost nevoită să ceară ajutorul unui specialist.

„Am momente când mi-e foarte greu. Nu e de râs. Eu nu pot să spun că am insomnii în sensul că trebuie să iau somnifer ca să dorm. Dar am atât de multe gânduri şi lucruri la care trebuie să mă gândesc, încât efectiv nu reuşesc să adorm, pentru că eu am avut episoade destul de lungi de depresie şi am reuşit să le tratez aşa cum trebuia. Am avut perioade de depresie foarte grave, am fost şi la psihiatru, am luat tratament”, a mărturisit Oana Roman, la emisiunea Răi da’ Buni, de la Antena Stars.

Cel mai greu i-a fost în liceu și în facultate...Părinții ei, Mioara și Petre Roman, oameni de carieră, au lăsat-o atât de liberă, încât ea s-a simțit abandonată. În plus, Oana nu a avut parte nici de colegi toleranți sau care să o accepte așa cum era ea.