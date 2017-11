O cântăreață a fost arestată după ce a apărut într-un videoclip „desfrânat”. Iată imaginile

O cântăreaţă egipteană, Shaimaa Ahmed, a fost reţinută timp de o săptămână după ce a apărut într-un videoclip muzical indecent, prin care ar fi „incitat la desfrâu”.

Shaimaa Ahmed, în vârstă de 25 de ani, cunoscută cu numele de scenă Shyma, a fost arestată sâmbătă, din cauza acestui videoclip în care apare îmbrăcată doar cu lenjerie intimă, mănâncând o banană.

Videoclipul pentru melodia ei intitulată „I Have Issues” a stârnit controverse în societatea conservatoare din această ţară.

Cântăreaţa le-a cerut scuze persoanelor care i-au interpretat videoclipul într-un mod „nepotrivit”.

„Nu mi-am imaginat că se vor întâmpla toate aceste lucruri şi că voi fi supusă unui atac atât de puternic din partea tuturor”, a scris ea pe pagina ei de Facebook, care a fost ştearsă ulterior.

În videoclip, tâmăra apare într-o sală de clasă, alături de câţiva bărbaţi tineri.

Aflându-se în faţa unei table de scris, pe care apare ”Class #69”, tânăra începe să mănânce, între altele, un măr şi o banană, într-un mod cu conotaţie sexuală.

”Shyma prezintă o lecţie de desfrâu pentru tineri”, a scris ziarul Youm al-Sabaa, după lansarea videoclipului.

Luni, la două zile după arestul ei, procuratura a cerut ca Shyma să fie reţinută pentru o săptămână, potrivit Youm al-Sabaa. În plus, au fost eliberate mandate de arestare pentru regizorii videoclipului.

Anul trecut, instanţe din Egipt au condamnat trei dansatoare la şase luni de închisoare fiecare, pentru „incitare la desfrâu” prin videoclipurile lor muzicale.

De asemenea, o altă cântăreaţă a fost dată în judecată pentru că a sugerat că apa din Nil duce la îmbolnăvire dacă este consumată.

Mai mulţi utilizatori ai reţelelor de socializare au distribuit un videoclip în care un fan este suprins în timp ce îi cere artistei Sherine Abdel Wahab să cânte melodia ei, "Have you drunk from the Nile" (Ai băut din Nil?, n.r.). ”O să te îmbolnăveşti de bilharziază”, a răspuns ea, referindu-se la parazitul aflat în apă pentru combaterea căruia Egiptul se luptă de mai multe decenii. Procesul, deschis pentru ”prejudicierea interesului general”, este programat pentru data de 23 decembrie.