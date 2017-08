O femeie a avut parte de surpriza vieții ei!A mers la medic și a născut a doua zi după ce a aflat că era însărcinată în opt luni

Uneori, viața chiar poate fi surprinzătoare! Exemplul unei femei din Marea Britanie este dovada clară a acestei ipoteze! Leanne Allen a aflat că este însărcinată cu o zi înainte să nască în timpul unui control de rutină.

Femeia nu și-a dat seama că e gravidă pentru că a avut menstruație peste sarcină. Leanne a ajuns la spital pentru că nu se simțea bine și a cerut un consult de rutină, dar spre uimirea ei și a soțului său, medicii i-au spus că este însărcinată în opt luni.

Mai mult, femeia avusese o sarcină gemelară, dar dezvoltarea unuia dintre feți s-a oprit. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât doctorii au constatat că bebelușul a avut un geamăn, pe care mama l-a pierdut în urmă cu șase luni.

Simptome care au derutat-o

Leanne și soțul său Kevin, în vârstă de 35 de ani, nu au apucat să le spună vestea celorlalți doi copii ai lor, iar cei doi băieți au fost puși în fața faptului împlinit. Simptomele sarcinii au fost confundate cu o stare de surmenaj: oboseală, tensiune arterială crescută și picioare umflate. Femeia a recurs la o examinare RMN, de teamă să nu fie suspectă de cancer

"Pe loc m-am panicat, crezând că medicii au găsit o tumoare. Când mi-au spus că de fapt sunt încărcinată, aproape am căzut din pat, iar când mi-au spus că sarcina este în 31 de săptămâni am intrat în stare de șoc", povestește femeia. Apoi femeia a născut pri cezariană o fetiță.

"30 de ore mia târziu, am fost supusă unei intervenții chirurgicale și am născut o fetiță. Am simțit pe loc că o iubesc enorm, chiar dacă nu știam că am purtat-o în mine și nu eram pregătită pentru încă un copil", a mărturisit Leanne.

Abia a doua zi după naștere, și după ce Leanne și bebelușul au fost stabilizați, soțul ei i-a adus pe cei doi copii pe care îi avea să-și vadă mama și noua surioară.

Sursă: The Sun