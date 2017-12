O femeie s-a îmbătat și a crezut că merge în dormitor să aibă parte de clipe sexy cu soțul! A doua zi a descoperit că avea lângă ea un alt bărbat! Cine era și care a fost deznodământul

O tânără a întrecut măsura cu alcoolul la o petrecere și a crezut că merge în dormitor să își răsfețe soțul cu momente intime. Surpriza a fost uriașă când, a doua zi, și-a dat seama cine era bărbatul cu care se distrase!

Femeia de 29 de ani a povestit cum socrii săi au organizat o petrecere în cinstea unei nepoate și, fiindcă a întrecut măsura cu băuturile alcoolice, s-a retras în dormitorul în care credea că doarme soțul său.

„Sotul meu s-a dus mai repede la culcare, eu am mai ramas la petrecere cu restul familiei. Am baut foarte mult, iar dupa cateva minute bune, am decis sa ma retrag si eu.

Am ajuns in dormitor si am facut dragoste. M-am trezit dupa cateva ore sa beau apa, iar cand am tras draperiile pentru putina lumina in camera am crezut ca mor. In pat nu era sotul meu, ci cumnatul. Gresisem dormitorul”, a povestit femeia, potrivit celor de la actualitatea.biz.

Îi lovește săgeata lui Cupidon în 2018! Acestea sunt zodiile care își găsesc jumătatea! Se lasă cu iubiri ca-n filme și vești de căsătorie

S-a dus înapoi în camera cumnatului pentru a-și recupera lenjeria intimă și apoi l-a confruntat pe bărbat. Acesta i-a spus că secretul va rămâne între ei, așa că „petrecăreața” soție a decis să nu îi spună partenerului său de viață despre cele întâmplate.

Psihologul a sfătuit-o să nu mai povestească nimănui despre incident. Acum rămâne doar partea cu amintirea și cu sentimentul de vinovăție, ce o va urmări toată viața.