O mamă s-a dus la magazin ca să facă niște cumpărături, dar a sfârșit în lacrimi după ce o clientă s-a luat de ținuta ei! Cum s-a îmbrăcat femeia

O femeie s-a dus la un supermarket și a plecat în lacrimi, după ce o altă clientă a făcut-o să plângă din cauza ținutei...nepotrivite!

Charli Stevens din Statele Unite ale Americii a plecat la cumpărături ca să își ia cele trebuincioase pentru casă. În timp ce se plimba liniștită printre rafturile cu produse, o altă clientă a început să se holbeze la ea.

Într-un final, femeia s-a apropiat și i-a mărturisit motivul care a intrigat-o atât de mult: „Cred că ale tale haine sunt cam mici pentru tine”.

În secunda următoare, Charli a început să plângă, iar clienta a continuat: „Nu te supăra, dar chiar ești un pic cam mare pentru a purta acea ținută”.

Supărată și intrigată de cele întâmplate, femeia a pus pe Facebook un mesaj mai mult decât critic:

„Am înghețat și am început să plâng. Am ieșit din magazin fără să mai fiu în stare să cumpăr ceva și am stat în mașină, cu lacrimi pe obraji. De ce sunt oamenii atât de răi? Am născut doi copii, e normal să am kilograme în plus. Știu că sunt supraponderală, dar mă simt bine în pielea mea. Dacă eram deprimată și acele cuvinte mi-ar fi făcut mult rău?

Dacă aș fi fost în stare să cedez psihic din cauza răutăților celor din jur. Oamenii trebuie să învețe să se poarte frumos. Mă bucur enorm că nu aveam copilul lângă mine, ca să nu asiste la această scenă. Vă rog, tratați pe cei din jur cu respect, fiindcă nu îi cunoașteți și nu știți niciodată ce impact pot avea vorbele voastre”

Așa cum era de așteptat, mesajul a devenit imediat viral și a stârnit numeroase reacții.