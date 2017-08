O tânără aflată în vacanţă în Grecia a trecut zile la rând pe lângă o maşină cu numere de Constanţa. Ce a descoperit când s-a apropiat de autoturism

O româncă aflată în concediu în frumoasa Grecie a avut parte de o întâmplare ciudată. Timp de o săptămână, aceasta a trecut zilnic pe lângă o maşină cu numere de Constanţa, care părea nemişcată de ceva timp

Nicoleta a trecut zi de zi pe lângă o maşină cu numere de Constanţa parcată într-un loc ferit. I s-a părut ciudat iar la un moment dat s-a apropiat de maşină şi a descoperit că autoturismul era descuiat.

”Nu ştiu dacă procedez corect, dar mă gândesc că e posibil să ajut cu ceva... fiind în concediu de mai bine de o săptămână în Grecia, trecând aproape zilnic pe lângă acest autoturism, văzând că este din Constantă şi văzând în acelaşi timp că nu arata prea bine (se pare că a trecut ceva timp de când este aici), mi-am permis să merg să văd dacă este lovită sau stricată... am observat cu stupoare că siguranţele uşilor sunt deschise, ceea ce m-a speriat şi m-a dus cu gândul la un posibil furt... daţi un share vă rog poate găsim propietarul. Maşina se afla în zona Serres mai exact la The bridge of River Strimonas! Mulţumesc”, a scris femeia în dreptul imaginii cu maşina, sperând să îi găsească pe proprietarii autoturismului.