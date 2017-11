Pădureni, o comună model în sărăcia din Vaslui. Are piscină și lac de agrement

La români, contrastul e la putere. Pe cât de multă sărăcie, pe atât de multă bogație. Acesta ar putea fi motto-ul județului Vaslui, căci comuna Pădureni de pe teritoiul acestuia este una dintre cele mai frumoase din România.

Comuna Pădureni, aflată la 4 kilometri de Huşi, arată ca o adevărată localitate europeană. În comuna vasluiană se găsesc 15 hectare de spaţii verzi, camping, piscină, teatru de vară, loc pentru echitaţie și teren de sport cu tribună.

Piscina de satul Pădureni este una dintre cele mai importante atracții pentru tinerii din sat și din zonă. Însă construcția sa a fost privită cu scepticism încă de la avansarea acestei idei, și chiar și acum ea este prezentată în media ca "moft" într-o comunitate care nu este "100% asfaltată". Cu toate acestea, primarul susține că bazinul a avut un impact deosebit în comunitate, că investiția a fost deja amortizată și că în prezent aduce bani la buget. Cheltuielile au fost suportate de primăria comunei în care trăiesc puțin peste 4200 de săteni.

Astfel se întâmplă că în cel mai sărac județ din țară se găsește o comună după standarde europene.

Iată ce spunea în 2013 Temistocle Diaconu care în prezent se află la al șaptelea mandat de edil:

"Cu piscina eram dator să o construiesc. Înainte de 1989, am rămas mâhnit de faptul că mai mulți copii și tineri s-au înecat în iazuri improvizate. Am propus să se facă un fel de ștrand, o groapă betonată cum i-am spus eu la vremea aceea, minimalizând. Am fost privit cu persiflare. Eram director de cămin cultural și am avut această inițiativă într-o ședința comunală.

După Revoluție, am avut o surpriză extraordinară. Două femei în vârstă au venit la birou când noi restituiam pământul oamenilor. M-au întrebat: domnule, ați ajuns primar, mai vreți să faceți acel bazin de înot de care spuneați dumneavoastră, ar fi posibil vreodată?

În 2007 și în 2008 am avut o data 60.000 de lei și o data alți 60.000 de lei. Am cheltuit deci 120.000 de lei cu acest bazin de înot, bani din bugetul local. În 2009, 2010 și 2011, trei ani, am încasat 130.000 de lei, deci un miliard 300 bani vechi. În 2012 am încasat 560 de milioane de lei, bani vechi.

A fost nu numai amortizată cheltuiala, dar impactul pe care l-a avut a fost deosebit. Record într-o zi, pe bază de bilete vândute: 860 de persoane într-o sâmbătă anul trecut, anul acesta 830, restul 700, 500.

Copiii sunt învățați să înoate de profesorul de educație fizică, îi ajută și băieții din sat, avem un salvamar pe timpul verii care îi supraveghează și îi ajută pe cei mici în așa fel încât să deprindă înotul."

Sursă: Wikipedia

Foto: Facebook