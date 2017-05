Părinţii i-au aranjat nunta, aşa că şi-a cunoscut soţia abia în ziua marelui eveniment! Când a ridicat voalul, bărbatul a fugit mâncând pământul. Cum arăta femeia

Părinţii i-au aranjat nunta de când era copil, dar la aşa ceva nu se aştepta. Bărbatul a avut un şoc când şi-a văzut mireasa în ziua marelui eveniment. A fugit mâncând pământului când şi-a întâlnit “aleasa”

În anumite colţuri ale lumii, nunta înseamnă o uniune aranjată de părinţi, interesele economice fiind mai presus de orice. Un bărbat din China se numără printre ghinioniştii care şi-au cunoscut soţia chiar în ziua evenimentului.

Hang Hu, în vârstă de 33 de ani, a vrut să se sinucidă imediat ce şi-a văzut "aleasa". Acesta s-a speriat atât de tare de viitoarea nevastă încât a fugit mâncând pământul.

Bărbatul a fost căutat ore în şir de nuntaşi care l-au găsit, în cele din urmă, într-un rău din apropiere cu faţa în apă. Se pare că Hang Hu a încercat să îşi ia viaţa.

“L-am căutat ore bune şi când l-am găsit am fost şocaţi. Am reuşit, din fericire, să îl salvăm”, a spus un prieten, conform The Mirror.