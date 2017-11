Povestea unei bătrâne din Suceava şi a câinilor săi. Este singură pe lume, iar din pensia ei mică își hrănește singurii prieteni: "Mai găsesc haine groase în buncăre". Dar nu se plânge. Le caută o familie sufletelor care îi țin de urât

Trăieşte de pe o zi pe alta, însă nu se îndură să îşi lase câinii, care o însoţesc peste tot, să moară de foame. Bătrânica le cauta stăpâni şi îi hrăneşte cu ce reuşeşte să cumpere din pensia ei mică și din mila oamenilor.

Este singură pe lume şi se descurcă aşa cum poate, la vârsta admirabilă pe care o are. Dar nu se plânge.

"O poveste despre o bătrână din Suceava şi despre căţeii săi. Poate o cunoaşteţi, poate aţi întâlnit-o pe stradă. Ştim că are aproape 80 de ani, trăieşte singură într-o casa în care nu are nici apă, nici lumină, nici încălzire, pentru că nu-şi permite.

Are o pensie mică, nu-i ajunge nici măcar să-şi cumpere medicamentele. Oamenii îşi fac milă de ea şi o mai ajuta cu bani, iar bătrâna cumpăra din aceşti bani mâncare pentru câinii săi. Are mulţi câini, o urmează peste tot prin oraş, iar seara acasă. Are o căţea cu pui şi sărmana încearcă să găsească stăpâni şi puilor şi nu-i abandonează!

Am întrebat-o dacă are haine groase măcar şi ne-a spus că mai găseşte la buncăre. O femeie întreagă la cap, coerentă, se pare că în tinereţe a lucrat ca funcţionar într-o bancă. Nu ştim povestea vieţii sale, ştim însă că acum este singura pe lume şi, că ea, şi căţeii săi au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Nici o secundă nu s-a gândit să-şi abandoneze câinii, nu ne-a rugat să-i preluăm la adăpost. Ci atât îşi doreşte: să o ajutăm să găsim familii care să adopte trei dintre căţeii săi.

Toţi sunt frumoşi, sănătoşi şi prietenoşi. Ne asumăm sterilizarea şi vaccinarea tuturor căţeilor bătrânei! Haideţi să o ajutăm! Vin sărbătorile..are nevoie de haine, de hrană, şi ea şi câinii, de gard la casă", scrie Asociația Casa lui Patrocle, pe pagina oficială de Facebook.