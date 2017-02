Ralph, cățelul amorezat care o așteaptă pe ea, o tânără de 17 ani, în fiecare zi, la școală! Internauții s-au îndrăgostit de el (VIDEO)

Prima lor ”întâlnire” a avut la începutul anului școlar al Elsei, în apropierea școlii. Atunci l-a văzut întâia oară pe Ralph, însă i-a inspirat teamă, scrie Buzzfeed. ”Inițial, mi-a fost frică să nu mă muște, mai ales că în zonă câinii latră adesea și devin agresivi”, a mărturisit Elisa.

De aici, însă, o întreagă poveste începe. ”Zilele au trecut și de fiecare dată îl vedeam în același loc, uitându-se la mine. Prietenii au fost cei care m-au sfătuit să mă apropii de el”.

For all the Ralph fans pic.twitter.com/F77iN125Ly