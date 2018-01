Reacția unei fetițe, în fața unei bătrâne violente cu animalele străzii. A fugit din salonul în care se afla alături de mama ei: "Tanti, dacă dai în ea, îţi dau un picior de-ţi cade tencuiala de pe față"

Suntem martorii gesturilor tot mai violente îndreptate asupra animalelor, în faţa cărora rămâne des fără cuvinte. Ce ne poate salva? Educaţia. Şi cine este răspunzător de asta? Familia în care creşte şi dezvolta fiecare persoană.

O fetiţă a reuşit să stârnească hohote de râs, într-un salon din capitală, după ce s-a "răfuit" cu o doamnă mai în vârstă care fugărea o pisică, afară. O clientă a asistat la întreaga scenă şi a reprodus întregul moment pe un grup deidcat iubitorilor de animale. Ce părere ai?

"Termin treburile în timp util cât să fug să mă vopsesc că arătăm ca o mătură. În aşteptare, o tipă cam de-o vârstă cu mine, cu o fetiţă de-o frumuseţe rară şi un căţel. Am râs cu lacrimi cât ne-a povestit fetiţa, cu o dezinvoltură ieşită din comun, cum trebuie să se trezească în fiecare zi cu jumătate de oră mai devreme ca să plimbe căţelul, că e grija ei să facă curat după el şi să îi dea de mâncare.

La un moment dat, zarvă mare afară, o cucoană îmbrăcată după ultima modă dar cu un vocabular de pură mahala, fugărea o pisică. Dau să ies cu juma de vopsea în cap şi furioasă ca-n poveşti, dar nu apuc că iese aia mică, se duce fix în fata cucoanei şi cu o voce care ar fi îngheţat şi iadul îi spune "Tanti, dacă dai în ea, îţi dau un picior de-ţi cade tencuiala de pe faţă". Am leşinat. Am râs până mi-au dat lacrimile.

Aia furioasă peste fire, cred că ar fi şi plesnit-o dacă nu era cât un dop, îi spune plină de emfază: "Vezi mai bine să nu iei purici că văd că educată nu eşti". Noi pe jos de râs, aia mică, înfiptă ca un băţ pe picioare, îi şuieră printre dinţi:"Tanti, pe mine mama m-a educat, nu ştiu pe tine, dar animalele trebuie protejate şi iubite, nu lovite. Aşa că puricii nu sunt o problemă, dar tu eşti!".

Şi-a înghiţit aia cuvintele, noi leşinaţi de râs, aia mică se duce şi ia pisica din colţul în care se retrăsese de frică Cruelei, o aduce în salon şi îi spune maică-sii: "Dacă mă laşi să o iau acasă, mă trezesc la 6, aia e". Am zis că nu e adevărat. Maică-sa, râzând, a acceptat, spunându-ne nouă: "Asta e blestemul maică-mii ca şi eu i-am umplut casa toată copilăria".

În lumea asta în care minciuna, înşelătoria şi răutatea primează, există oameni mişto. Mişto rău, cu suflet şi... tradiţie. Deci totul ţine de educaţie dragii mei", povesteşte femeia.