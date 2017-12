Rochia, elementul vestimentar care te scoate din anonimat

Suntem in plin sezon rece iar, Revelionul, petrecerea dintre ani, se apropie cu pasi repezi. Este un moment prielnic pentru doamne si domnisoare sa isi etaleze cele mai extravagnate si sofisticate tinute vestimentare. Totodata, este momentul pentru multi dintre noi de a arata celorlalti ca ne dorim sa schimbam ceva in noul an, sa ne modificam atitudinea fata de viata, fata de prieteni.

Tinuta vestimentara joaca un rol determinant in acest sens, hainele cu care ne infatisam la party vorbind, in cele mai multe cazuri, despre intentiile noastre viitoare: ramanem conservatori sau indraznim mai mult.

De la rochii infinity, trecand la categoria compleurilor sau a rochiilor aurii, doamnele vor avea de unde sa aleaga pentru ca petrecerea ce insoteste trecerea dintre ani sa fie una cu adevarat stralucitoare. Dincolo de natura evenimentului care poate impune anumite tendinte vestimentare, fiecare femeie isi alege rochia in functie de stilul personal: rochie lunga, rochie simpla, rochie sofisticata, rochie cu imprimeuri, rochie paietata, rochie cu aplicatii.

Pentru femeile nonconformiste, exista si posibilitatea alegerii unei rochii mai indraznete, pe alocuri transparente. Nu e un secret, spunand asta chiar creatorii de moda precum si criticii din domeniu, ca rochia trebuie sa reflecte personalitatea fiecarei femei. Nu putem trece de o anumita bariera pe care noi am impus-o de-a lungul timpului. Devine o ciudatenie ca la petrecerea de Revelion sa apari imbracata cu totul altfel decat oamenii te-au perceput in timpul anilor trecuti.

Nu te poti imbraca intr-o rochie transparenta, scurta, mulata pe corp si apoi, in timpul petrecerii sa te simti stanjenita, sa te gandesti ca ceilalti te privesc suspicios, stiind ca tu, de fapt, esti o „femeie linistita, la locul ei”. Poate, intr-adevar, ai decis sa schimbi ceva in atitudinea ta, dorind sa transmiti interlocutorilor ca in viata ta incepe o noua perioada, o perioada a transformarilor radicale. Sa nu te astepti, insa, la reactii favorabile din partea celor prezenti, fiind foarte greu pentru ei sa isi schimbe perceptia despre tine.

Dimpotriva, pentru o femeie recunoscuta pentru felul sau extravagant de a fi, stil etalat mai tot timpul, ar fi nepotrivit sa se imbrace in haine de maicuta, dupa ce tot anul i-a impresionat pe ceilalti prin noncoformism. Oamenii se vor uita chiar ciudat la acest gen de femeie, daca ar aparea imbracat intr-o fusta lunga pana la calcaie. Rochia imbracata, in acelasi timp, la o petrecere precum Revelionul trebuie sa arate invitatilor ca nu incerci sa pari ceea ce nu esti, trebuie sa transmiti celor de langa tine ca esti aceeasi persoana pe care o stiu dintotdeauna.

Pe de alta parte, nu putem contesta ca exista persoane, atat barbati cat si femei, care considera petrecerea de Revelion ca fiind o perioada ce marcheaza un nou inceput in viata lor. Exista tendinta in cazul multora ca, in aceasta noapte, sa lase in urma tot ceea ce considerau ca ii inchisteaza si sa indrazneasca mai mult. Cum poti transmite celor cu care te insotesti ca astepti un an care va marca o schimbare radicala a atitudinii tale, daca nu atragand atentia prin tinuta vestimentara?