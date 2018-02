S-a îmbătat la o petrecere, a mers în dormitor şi a făcut amor cu un bărbat. A avut un şoc când a aflat că nu e soţul! Cine era bărbatul și ce a urmat apoi… Viața ei este distrusă

„Am 29 de ani, sotul meu are 31, iar fratele lui 36. Weekend-ul trecut, socrii mei au organizat o petrecere pentru a sarbatori ziua de nastere a nepoatei lor. Toata familia a fost prezenta, inclusiv cumnatul meu, care a venit acasa din Arabia Saudita. Acolo are un loc de munca”, a scris femeia psihologului.

„Sotul meu s-a dus mai repede la culcare, eu am mai ramas la petrecere cu restul familiei. Am baut foarte mult, iar dupa cateva minute bune, am decis sa ma retrag si eu. Am ajuns in dormitor si am facut dragoste. M-am trezit dupa cateva ore sa beau apa, iar cand am tras draperiile pentru putina lumina in camera am crezut ca mor. In pat nu era sotul meu, ci cumnatul. Gresisem dormitorul”, a continuat aceasta, citată de actualitatea.biz.

„Am plecat imediat in dormitorul meu si al sotului. El inca dormea, m-am pus in pat, dar mi-am adus aminte ca mi-am uitat lenjeria intima acolo. M-am intors si cumnatul meu s-a trezit. I-am zis sa nu mai spuna la nimeni si mi-a raspuns ca nici nu intentiona sa faca asta. A doua zi el s-a intors in Arabia Saudita. Nu stiu ce sa fac, daca sa pastrez secretul sau sa ii spun sotului meu”, a mai scris femeia.

Psihologul a sfatuit-o ca este mai bine pentru casnicia ei ca acea noapte sa ramana doar intre ea si cumnatul ei, mai ales ca barbatul nu a dat semne ca i-ar face probleme.