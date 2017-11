Singurul motiv pentru care partenerul te înșală, în funcție de zodia lui! Racilor, sunteți trădați din cauza faptului că vă culcați pe-o ureche în ceea ce privește aspectul fizic!

Din relațiile trecute, sigur am învățat câte ceva, mai ales dacă am fost trădați și ne-am gândit de ce partenerul și-a căutat fericirea în altă parte. Iar dacă nu am ajuns la o concluzie cât de cât clară la întrebarea „de ce n-a mers?”, poate ar fi bine să citim ceea ce ne deslușesc astrele!

Iată singurul motiv pentru care te-ar înșela fiecare zodie în parte

1. Racul: Simte că partenerul nu mai are grijă de el

Este cel mai sensibil dintre toate semnele zodiacale, așa că trăiește ca să-ți facă pe plac. Vrea să își protejeze partenerul cât mai mult posibil. S-ar putea supăra ori de câte ori profiți de natura lui blândă. Racul are nevoie un partener care să-l facă să simtă confort. Dacă nu se poate baza pe partenerul său pentru a-i oferi același tratament, este posibil să se abată de la relație.

2. Balanța: Să fie lăsată singură prea mult timp

Balanței îi place să fie cu oameni. Deși are nevoie de spațiu și timp pentru ea, atunci când vine vorba de relație, ea tinde să fie partea cea aglomerată. Așadar, ori de câte ori i se oferă spațiu, Balanța se sperie, începe să gândească exagerat și să supra-analizeze totul, ceea ce o îndeamnă să găsească alinare în brațele altcuiva.

3. Gemeni: Lipsa comunicării oneste și deschise

Pentru Gemeni, comunicarea este o componentă critică a oricărei relații romantice. De îndată ce simte că partenerul ascunde ceva de ei, Gemenii au tendința de a căuta confort în brațele altcuiva, care este dispus să vorbească deschis, onest și să simpatizeze cu ei.

4. Fecioara: Prea mult haos într-o relație

Ea este regina pefecționismului, ca urmare, caută relații romantice care sunt armonioase și calme. Drept urmare, de câte ori dau de dramă sau haos în relațiile lor romantice, este posibil să își caute un alt partener care să le aducă liniște și calm în viața lor.

5. Taurul: Lipsa de pasiune și profunzime în relație

Pentru Taur, mâncarea și dragostea merg mână în mână și au cea mai mare importanță. De fapt, intimitatea domnește la el. Dacă nu există o pasiune palpabilă în relație, poți fi sigur că Taurul se va îndepărta de tine. Oferă-i multă dragoste, căci aceasta poate fi singura modalitate de a-l împiedica să te înșele.

6. Săgetător: Plictiseala într-o relație

Dacă te întâlnești cu un Săgetător, trebuie să știi câteva rânduri. În primul rând, se plictisește des în relații. Se simte strangulat și torturat într-o relație cu angajament, fiabilă și reală. Acsta este motivul pentru care el fuge în brațele unui alt partener sau caută consolarea în brațele unui străin.

7. Leu: Lipsa de intimitate cu partenerul

El caută o relație care are scântei și focuri de artificii. Dorește să simtă magie atunci când face dragoste cu partenerul. Fără o intimitate profundă, nu va avea de ales decât să-și înșele persoana de lângă el. Fii conștient că de îndată ce nu mai simte scânteia, vor găsi pe altcineva care să le-o aducă înapoi.

8. Berbec: Când partenerul său nu este suficient de ambițios

El prosperă sub presiune, îi place să argumenteze și să facă pe avocatul diavolului, și are nevoie de un partener care să se țină la fel de tare ca el. Ca urmare, dacă simte că cel de lângă el nu are dorința de a deveni mai bun, va găsi pe altcineva care o are.

9. Scorpion: Dacă partenerul nu-i înțelege partea creativă

Este o creatură firavă și sensibilă, iar dacă se simte neînțeles la partea creativă, asta îl va durea foarte tare și va dori să găsească pe altcineva care să-i înțeleagă această pornire.

10. Capricorn: Trădarea din partea partenerului

Este foarte atent pe cine își alege lângă el. Va cheltui și investi timpul doar în partenerii care se bucură să fie cu el. Dintre toate semnele zodiacale, Capricornul este cel mai puțin probabil să înșele, dar singurul lucru care îl va determina să-și încalce acest principiu va fi trădarea din partea celuilalt.

11. Vărsător: Un partener neloial, care nu este independent

Este unul dintre cele mai fidele semne din zodiac, prin urmare, are nevoie de un partener la fel. Din moment ce este mai nonconformist, are nevoie de cineva pe care să se poată baza. El nu suportă indivizii care nu doresc să fie independenți și să aspire la ceva mai bun pentru ei. Prin urmare, dacă observă că nu se mai poate baza pe celălalt, va înșela.

12. Pești: Se simte subapreciat și luat pe gratis

Este un semn zodiacal generos și dăruitor din fire, iar compasiunea este caracteristica sa majoră. Dar dacă empatia și generozitatea lui este luată pe gratis de altcineva, el va simți în mod inevitabil nevoia de a găsi pe altcineva față de care să-și arate bunătatea.

Sursă: tasta.ro