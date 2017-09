Sună bine! Tu ai ascultat primul single de pe ultimul album Michael Jackson? Îl ai aici!

Pe 29 septembrie, Epic/Legancy Recordings scoate pe piață ”Michael Jackson Scream”, o colecție de 13 melodii ale lui Michael Jackson, dintre care nu lipsesc ”Ghosts”, ”Thriller” ori ”Dirty Diana”. Pâna atunci se poate asculta ”Blood on the Dance Floor X Dangerous”, un ”mash-up” de calitate realizat de cunoscutul remixer The White Panda

Vorbim despre 13 piese ”electrizante” ce vor apărea pe albumul ”Michael Jackson Scream”, a cărui lansare este prevăzută pe 29 septembrie. Nu lipsesc ”Torture”, ”Thriller” ori ”Dirty Diana”. Până atunci, însă, se poate asculta ”Blood on The Dance Floor X Dangerous”, mixat din ”Dangerous”, ”This Place Hotel”, ”Leave Me Alone”, ”Is It Scary” și ”Blood on the Dance Floor”.

Albumul va ieși pe piață în două formate, CD și dublu vinil.

Piese:

1. This Place Hotel (primul single cu versuri, muzică și aranjament semnat MJ)

2. Thriller (cel mai vândut album din istorie)

3. Blood On The Dance Floor

4. Somebody's Watching Me (capodopera Rockwell din 1985, la care ”Jacko” a colaborat)

5. Dirty Diana (al cincilea nr.1 consecutiv de pe albumul ”Bad”)

6. Torture (The Jacksons)

7. Leave Me Alone

8. Scream (duet cu sora, Janet)

9. Dangerous (numele turneului mondial, prezent și la București, 1992)

10. Unbreakable

11. Xscape

12. Threatened

13. Ghosts

Bonus Track: Blood on The Dance Floor X Dangerous