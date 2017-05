TRAGEDIE. Plângea și căuta cu disperare să sugă laptele de la sânul mamei moarte. Un copilaș de un an și jumătate, din India!

Moment tragic surprins de un polițist din India a smuls lacrimi de durere și furie. Tabloul morții a fost în mod cutremurător acoperit de viață aflată la început de drum, neputincioasă, în căutare de hrană, a unui bebeluș de doar un an si jumătate.

Copilul plâns, cu lacrimile până-n barbă, a fost găsit căutând cu disperare să se hrănească de la sânul mamei. Ceea ce nu știa el este faptul că femeia care i-a dat viață și la al cărei piept trebuia să fie strâns, era moartă.

Polițiștii au fost chemați să identifice unui cadavru în apropierea căilor ferate din districtul Damoh, Madhya Pradesh, în India, într-o dimineață, notează dailymail.co.uk. Când ofițerii au sosit, au văzut o mulțime în jurul femeii și al copilului ei de doar 17 luni.

Monu Balmiki, cel care a ajuns primul acolo, a povestit vizibil impresionat de imaginea dură pe care o găsise: "Am văzut o femeie care părea fără viață și am informat poliția. Dar când m-am apropiat mai mult, am văzut un copil lângă ea plângând la sânul ei din care se hrănea. Mi-au dat lacrimile”.

Și ofițerul Nand Ram, seful Poliției de Stat a Căilor Ferate, a declarat: "Copilul a plâns pentru mama sa și pentru că nu a primit niciun răspuns de la ea. Îi era foame, așa că i-a căutat sânul și s-a hrănit. Am fost șocați, a fost foarte trist”.

Trupeul femeii a fost preluat de autorități pentru a se stabili cauza morții. Bebelușul a ajuns și el într-un centru, acolo unde a primit îngrijiri.