Transformare incredibilă! Acum, Sam e cel mai sexy pompier, dar odată era „grasul școlii”: „Tot ce știu este ca am avut niște oameni minunați lângă mine în această perioadă!”

La 19 ani, Sam avea 154 de kilograme, și a reușit în cadrul unui reality show în care concurenții se întrec între ei în pierderea kilogramelor în plus, să ajungă la o greutate ideală, după ce a scăpat de peste 70 de kilograme.

La 29 de ani, după un deceniu de atunci, Sam este pompier și și-a păstrat obiceiurile de a se menține într-o forma fizică de invidiat. Dovadă face și postarea unei fotografii de tipul „înainte și după”, în care a reușit să-i șocheze prin transformarea sa incredibilă.

„Nu eram sigur dacă să postez această poză. Am zis, însă, că s-au întâmplat foarte multe evenimente în 10 ani. Tot ce știu este ca am avut niște oameni minunați lângă mine în această perioadă și o să le fiu mereu recunoscător”, a spus tânărul pentru The Daily Telegraph.

Postând o poză „înainte și după” în care de la un tânăr adolescent dolofan s-a ajuns la un bărbat tonifiat și musculos, este de-a dreptul spectaculos. Între timp, și-a găsit jumătatea, a pozat ca model pentru diferite campanii și este dedicat sportului și unui stil de viață sănătos.

„Sunt pasionat de sport, iubesc să alerg și să exersez cu fratele meu. Practic diferite sporturi și merg la sală, pentru a încerca să mă mențin în formă”, a mai adăugat Sam.

Povestea lui este un adevărat exemplu pentru fiecare dintre noi!